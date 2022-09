Neymar à Chelsea, le PSG attaqué vicieusement !

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Rien ne semble calmer l'appétit féroce de Chelsea et de son nouveau propriétaire Todd Boehly. Après Wesley Fofana, les Blues aimeraient finir l'été avec Neymar dans la besace. S'il y a une ouverture, il ne faudra pas traîner.

L'an I de l'ère Todd Boehly à Chelsea est synonyme d'agressivité au mercato. Les Blues sont bien décidés à exister en Europe cette saison et ils s'en sont donnés les moyens. Kalidou Koulibaly, Cucurella, Raheem Sterling et Wesley Fofana notamment. Des transferts ambitieux et onéreux, preuves de l'envie du nouveau propriétaire américain d'offrir à Thomas Tuchel une équipe à la hauteur. Cela semble suffisant pour affronter la prochaine saison même si Chelsea a montré des signes de fébrilité dans le secteur offensif depuis la reprise. A quelques heures de la clôture du marché des transferts, un joueur de plus ne serait pas de refus.

Neymar à Chelsea, le fair-play financier ennemi du PSG

Ce possible nouvel élément évolue au PSG et s'appelle Neymar. Todd Boehly n'a pas dit son dernier mot pour attirer la star brésilienne selon le Daily Mail. Neymar est ardemment souhaité par son ancien entraîneur à Paris, Thomas Tuchel. Toutefois, le dossier n'a pas abouti et Chelsea s'est concentré sur les autres recrutements. Selon le quotidien anglais, une possibilité existe pour que Chelsea pousse le club parisien à lui vendre sa star, et du côté de Londres, dans un ultime assaut en ce jour de fin du mercato d'été, tout pourrait se boucler rapidement dans ce qui serait l'énorme sensation de ce deadline day. Le scénario envisagé par le successeur de Roman Abramovitch est décrit par le tabloïd anglais

Et c'est le fair-play financier pourrait faire tout basculer. Ayant beaucoup dépensé cet été, le PSG doit aussi récupérer de l'argent et Neymar peut lui en rapporter beaucoup. En tout cas, suffisamment pour tenir à l'écart l'UEFA. Chelsea prépare ainsi une offre démentielle, au montant non connu, dans la dernière ligne droite du mercato estival pour Neymar. De quoi réaliser un petit hold-up sur le tard pour les Blues ? Si le PSG n'est pas contre cette vente, Neymar préférerait rester à Paris entouré de son ami Lionel Messi. Il faudra donc être convaincant pour les Blues et, ce, en quelques heures seulement ce qui n'est forcément pas simple.

Mercredi soir, du côté de Toulouse, Neymar a permis au Paris Saint-Germain de débloquer la situation en ouvrant le score, même si dans un premier temps le numéro 10 du PSG avait été signalé hors-jeu. Mais visiblement, l'attaquant brésilien n'a pas plus apprécié que cela de devoir céder sa place à Ekitike à la 68e minute de jeu. Etait-ce sa dernière apparition sous le maillot parisien ? Du côté de Chelsea, on espère que oui, même si franchement ce transfert ressemble tout de même à un doux rêve des médias anglais qui adorent plus que tout voir des stars en Premier League.