Neymar à Barcelone, le PSG bientôt en Liga ?

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG a concédé un match nul surprenant face à Troyes (2-2) ce dimanche soir en Ligue 1. Neymar, buteur face au club de l'Aube, a déjà quitté la capitale pour rejoindre Barcelone.

Le PSG est déjà assuré d'être sacré champion de France pour la dixième fois de son histoire. Mais en cette fin de saison, les têtes sont déjà ailleurs. Face à Troyes ce dimanche soir, les hommes de Mauricio Pochettino ont enchaîné un troisième match nul de suite en Ligue 1. Buteur, Neymar Jr n'aura lui pas démérité et apparaît plutôt en forme ces dernières semaines. Cependant, le Brésilien se voit souvent reprocher son manque de professionnalisme depuis son arrivée au PSG en 2017. Ses nombreuses soirées (poker notamment) ou encore ses blessures à répétition ne jouent pas en sa faveur. Aussi, sa tendance à partir à Barcelone dès qu'il en a l'occasion agace. Peu de temps après la rencontre face à Troyes, l'ancien du Barça n'a pas perdu une minute pour filer en Catalogne.

Neymar, un cliché qui fait parler

📲 Neymar profite de ses deux jours de repos à Barcelone ☀️ pic.twitter.com/NmXnRxLmYt — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) May 9, 2022

Alors que ses coéquipiers Achraf Hakimi et Kylian Mbappé sont actuellement à Madrid pour profiter de leurs deux jours de repos, Neymar est lui à Barcelone, sans doute pour rendre visite à son fils. Le Brésilien ne s'en cache pas puisqu'il a publié un cliché de lui sur Instagram devant la Méditerranée, profitant du soleil barcelonais. Une photo décontractée qui n'a pas laissé indifférent sur les réseaux sociaux. Sur Twitter notamment, quelques internautes n'ont pas vraiment apprécié la démarche, Neymar ayant un peu trop l'habitude de retourner à Barcelone selon eux... « Les supporters parisiens pris pour des cons une fois de plus, il fait tout pour se faire détester et partir du PSG » ; « Qu’il y reste » ou encore « Dure la vie. Il a marqué un penalty et joue 90’. Bon repos a lui car sa vie n’est pas simple. Allez Paris sinon », pouvait-on voir comme commentaires sur le sujet. A noter que depuis quelques semaines, des informations indiquent que Doha serait prêt à laisser partir Neymar cet été en cas de belles offres pour le Brésilien. Départ ou pas de Neymar, l'été promet d'être chaud dans la capitale.