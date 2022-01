Ndombele au PSG, tout s'accélère !

Depuis plusieurs jours, le PSG négocie le prêt de Tanguy Ndombele, en manque de temps de jeu sous les ordres d’Antonio Conte à Tottenham.

Tanguy Ndombele sera-t-il la seule et unique recrue du Paris Saint-Germain lors de ce mercato hivernal ? Depuis quelques jours, les dirigeants parisiens négocient ardemment le prêt de l’international français en provenance de Tottenham. En manque de temps de jeu sous les ordres du nouveau manager Antonio Conte, l’ex-Lyonnais souhaite partir. Il a d’ores et déjà donné son accord au PSG pour rejoindre la capitale française, mais les négociations sont toujours en cours entre Paris et Tottenham. Tout va s’accélérer dans les prochaines heures selon Fabrizio Romano, qui a dévoilé sur son compte Twitter que les Spurs se concentraient désormais uniquement sur deux dossiers : le prêt de Ndombele au PSG et la venue d’Adama Traoré en provenance de Wolverhampton.

Tottenham are now focused on Tanguy Ndombele loan move to Paris Saint-Germain and Adama Traoré deal with Wolves. Negotiations ongoing. ⚪️ #THFC



Sofyan Amrabat’s the main target as midfielder in case Ndombele will leave, as revealed on Sunday. ⤵️ https://t.co/nGSzowVfJN