MU vient à Paris voler les talents du PSG

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

Grâce à des infrastructures particulièrement avancées, le Paris Saint-Germain peut développer de plus en plus sereinement sa formation de jeunes joueurs. Certains grands talents du club de la capitale sont scrutés par les clubs européens, dont Manchester United.

En réussissant à attirer Luis Enrique à la tête du Paris Saint-Germain, Nasser al-Khelaïfi s’est adjugé les services d’un entraineur particulièrement exigeant d’un point de vue tactique, mais surtout un entraineur formateur qui n’hésite jamais à laisser la place aux jeunes joueurs. Un compromis parfait qui permet aux jeunes joueurs du centre de formation parisien de rêver plus grand. Les infrastructures ultramodernes du club de la capitale permettent à des jeunes joueurs pétris de talent et d’exploiter leur potentiel. Toutefois, quand la formation d’un club est particulièrement reconnue, elle laisse forcément les cadors européens s’intéresser à ceux qui la constituent. Parmi les pépites parisiennes, trois d’entre elles attisent la convoitise de Manchester United, indique United in Focus.

Manchester United veut piocher à Paris

Le PSG a un avantage énorme pour éliminer Arsenal https://t.co/KTge4a40lI — Foot01.com (@Foot01_com) April 17, 2025

Cette saison, Axel Tape, Oumar Camara et Mahamadou Sangaré, tous nés en 2007, sortent du lot avec l’équipe réserve du Paris Saint-Germain. A tel point que Manchester United a envoyé certains de ses recruteurs observer la rencontre entre le PSG Espoirs et l’équipe U21 de West Ham. Un match remporté 4-2 par les Parisiens, au cours duquel Sangaré, cible mancunienne depuis un moment, a inscrit un doublé. La volonté des Red Devils est évidemment d’aller chiper les meilleures pépites des concurrents européens, à la fois pour affaiblir ces derniers, mais aussi pour assurer l’avenir du club mancunien.

C’est d’ailleurs précisément pour cela que la direction de Manchester United avait recruté Christopher Vivell au poste de Directeur du football professionnel et du recrutement. En effet, le jeune dirigeant allemand est considéré comme un expert en recrutement de jeunes joueurs. Reste à savoir toutefois si Paris sera disposé à laisser partir ces talents. Avec la chance qu’ils ont de pouvoir passer en équipe première grâce aux préceptes de Luis Enrique, il n’y aurait aucun autre intérêt que financier à partir.