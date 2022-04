MU : Pochettino ou Ten Hag, les joueurs ont voté !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Même si rien est officiel, il est probable que Mauricio Pochettino ne sera plus l’entraîneur du PSG la saison prochaine.

Eliminé dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain cette saison, Mauricio Pochettino n’a plus l’allure de l’homme de la situation dans la capitale française. Un an et demi après son arrivée au PSG après une belle expérience à Tottenham, l’entraîneur de 50 ans n’a jamais réussi à mettre ses idées en place dans le vestiaire de stars du Paris Saint-Germain. Son départ à la fin de la saison ne fait plus guère de doutes et de toute évidence, un retour en Premier League sera la priorité de Mauricio Pochettino. Cela tombe bien, l’Argentin a gardé une excellente cote Outre-Manche après ses expériences réussies à Southampton et à Tottenham. Manchester United surveille sa situation et selon le Manchester Evening News, les joueurs des Red Devils ont déjà leur idée sur la question.

Pochettino souhaité par le vestiaire de Manchester United

Le vent de Leo Messi à Pochettino, à sa sortie. 👀 #PSGOL pic.twitter.com/DYJjencpZC — Actu Foot (@ActuFoot_) September 19, 2021

Tandis que l’autre nom qui circule activement est celui d’Erik Ten Hag, le vestiaire de Manchester United aurait une nette préférence pour Mauricio Pochettino selon le média proche des Red Devils. En effet, Cristiano Ronaldo et compagnie seraient plus favorables à la venue sur le banc de Manchester United de Mauricio Pochettino malgré les résultats décevants obtenus par l’Argentin au Paris Saint-Germain. Au contraire, Erik Ten Hag réalise des prouesses à l’Ajax Amsterdam mais visiblement, son profil ne séduit pas les joueurs mancuniens. Reste que selon le Manchester Evening News, c’est pour l’instant Erik Ten Hag qui a les faveurs de la direction à United devant Mauricio Pochettino. Reste maintenant à voir si les poids lourds du vestiaire sauront se faire entendre et s’ils obtiendront la signature de Mauricio Pochettino à la place de celle du coach néerlandais Erik Ten Hag.