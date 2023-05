Mourinho viré virtuellement, le PSG écarte Rome

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

L'avenir de José Mourinho semble de plus en plus s'inscrire au Paris Saint-Germain et pas à l'AS Rome. En Italie, on considère que le propriétaire de la Roma a bien savonné la planche du Special One.

Une nouvelle ère va débuter cet été au PSG, la énième depuis le rachat du club français par le Qatar. Après Tuchel, Pochettino, qui se sont succédé à très haute vitesse, c’est désormais Christophe Galtier qui s’apprête à céder son poste d’entraîneur après seulement 12 mois de présence. Le technicien français n’a jamais réussi à tirer le meilleur de son effectif, et malgré sa proximité avec Luis Campos, il sera donc sacrifié. Pour le remplacer, c’est à présent José Mourinho qui est le plus souvent cité, Zinedine Zidane ayant disparu des radars. En Italie, on commence à se faire à l’idée que l’entraîneur portugais va quitter l’AS Rome à deux ans de la fin de son contrat, malgré d’excellents résultats la saison passée, et même cette saison, la Roma étant en course pour la prochaine Ligue des champions et en demi-finale de l’Europa League. Seul problème, les propriétaires de La Louve ne paraît pas réellement vouloir faire l’effort pour garder Mourinho.

La Roma ne répond pas à Mourinho

Alors que la rumeur PSG est apparue depuis quelques semaines, Dan Friedkin, le milliardaire à la tête du groupe qui possède l’AS Rome, ne bouge pas. Ou du moins il ne fait rien pour apporter des arguments décisifs pour José Mourinho, lequel a encore un an de contrat avec le club italien. Le Special One ne le cache pas, il estime ne pas avoir les moyens à la hauteur pour mener la Roma encore plus haut en Serie A et en Europe, alors que du côté de Luis Campos on a déjà fait comprendre à Mourinho qu’il aurait des moyens financiers à la hauteur de ses ambitions à Paris. De plus, le technicien portugais ne cache pas qu’avec Kylian Mbappé il peut revenir au sommet. « Avec Mbappé, on ne parle pas d’un joueur qui sera au sommet dans 5 ans ou dans 10 ans, il est incroyable », avait confié récemment José Mourinho. Face à cela, Dan Friedkien ne fait aucun effort et pour Marco Conterio, journaliste transalpin, tout cela sent la fin de parcours et la victoire par KO du PSG.

« Mou a demandé, dès le mois de février, de ne pas arriver en fin de saison avec seulement un an de contrat. Parce qu'historiquement il ne veut pas se retrouver dans cette situation, le Portugais veut être l'homme fort. Cependant, les Friedkin n'ont jamais répondu à son appel et le jeu d'échecs a commencé à partir de là (...) José Mourinho a essayé de se glisser dans le dossier du Real Madrid, si Ancelotti devait partir, mais il essaie surtout, à travers Jorge Mendes, de convaincre Luis Campos qu'il sera le bon nom à présenter à Nasser Al-Khelaifi pour le PSG. Le silence de Dan Fridkien semble presque un accord pour ce départ », explique Marco Conterio, qui précise que les supporters romains adorent Mourinho, mais qu'ils sont également conscients que les propriétaires du club ne peuvent et ne doivent pas faire n'importe quoi, essentiellement face aux promesses financières que le Paris Saint-Germain peut faire.