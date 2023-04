Mourinho est « cramé », un journaliste alerte le PSG !

Dans : PSG.

Faute de pouvoir recruter Zinedine Zidane, le Paris Saint-Germain pense à recruter José Mourinho. Mais si le Special One a de bons résultats avec l'AS Rome, nombreux sont ceux qui pensent que le technicien portugais est un entraîneur du passé et qu'il ne vit que sur sa réputation.

C’est une évidence, et nul ne peut le contester, José Mourinho a redonné le sourire aux supporters de l’AS Rome. En lice pour un ticket en Ligue des champions, même si la Juventus est repassée devant elle au profit de la levée de sa suspension de 15 points, la Roma est toujours qualifiée en Europa League. De quoi faire grimper la température du côté du Colisée et des supporters du coach portugais, lequel est toujours aussi doué lorsqu’il s’agit de faire le buzz et le show. Alors, quand le nom de Mourinho circule du côté du PSG afin de remplacer Christophe Galtier, les réactions sont partagées.

D’un côté, c'est l’enthousiasme chez ceux qui pensent que le Special One va ramener de l’ordre dans le vestiaire parisien et enfin une vraie discipline, avec en plus un palmarès qui plaide en sa faveur. Mais dans le camp d’en face, ils sont nombreux à estimer que José Mourinho est fini. C’est le cas de Vincent Duluc.

Mourinho est cuit, il accuse

Dans L’Equipe du Soir, l’expérimenté journaliste de L’Equipe a dit tout le mal qu’il pensait de l’éventuelle venue de José Mourinho sur le banc des champions de France. « Les gens qui ont bossé avec Mourinho depuis 6 ou 7 ans, ils disent tous qu’il est cramé, que ses entraînements sont une plaisanterie, qu’il ne joue juste que sur son personnage et qu’il n’a plus grand-chose à donner. Sur ses quatre derniers clubs, il n’y en a pas un qui a dit qu’il avait bien fait de le prendre, ou de le reprendre. Mourinho, c’est fini ! Si on veut un entraîneur à poigne, alors il vaut mieux prendre le Général de Villiers. Plus aucun grand club ne veut de lui, si le PSG le fait, alors il sera le seul club à être aussi bête à le faire. Partout où il passe, il laisse des incendies (…) Chelsea, Tottenham, la Roma c’est horrible à voir jouer », s’est emporté Vincent Duluc, qui ne comprendrait pas que le Paris Saint-Germain puisse le recruter.

Pour l'instant, rien ne confirme que Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos ont déjà noué un contact avec l'entraîneur portugais de 60 ans dont le palmarès compte deux éditions de la Ligue des champions (2004 avec Porto et 2010 avec l'Inter), deux Ligue Europa (2003 avec Porto et 2017 avec Manchester United) et une Ligue Europa Conférence (2022 avec l'AS Rome), soit plus que la totalité des clubs français. Mais c'est déjà une évidence, si sa signature au PSG serait forcément un énorme coup en matière de communication, sur le plan sportif il n'est pas certain que cela fera entrer Paris dans une nouvelle ère, le jeu pratiqué par les équipes de Mourinho n'étant pas des plus moderne. Après, si cela permet de briller en Europa, les dirigeants et supporters parisiens s'en contenteront.