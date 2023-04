Mourinho au PSG, un mensonge et une catastrophe

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

L'avenir de Christophe Galtier sur le banc du Paris Saint-Germain est écrit, puisque les dirigeants des champions de France sont déjà en quête d'un remplaçant. José Mourinho est cité comme le grand favori, la piste Zinedine Zidane s'étant évanouie.

Après Thomas Tuchel et Mauricio Pochettino, qui auront tenu un peu plus d'un an au PSG, Christophe Galtier s'apprête lui à vider son casier après seulement une saison. Et même s'il remportera probablement un deuxième titre de Champion de France, le technicien tricolore ne marquera pas l'histoire du club de la capitale. Reste que désormais Luis Campos et Nasser Al-Khelaifi doivent trouver un successeur à Galtier, et ce n'est pas simple. À la fois parce que le club français commence à faire peur tant il lessive ses entraîneurs, même si le salaire est bon, mais aussi parce que la liste des coachs du chapeau 1 se réduit. Tandis que la rumeur Zinedine Zidane a pris du plomb dans l'aile, c'est le nom de José Mourinho qui monte en puissance. Mais le Special One est loin de faire l'unanimité à Paris.

José Mourinho est tenté par Paris

Si l'actuel technicien de la Roma est dans les petits papiers de son compatriote, Luis Campos, des voix s'élèvent pour faire remarquer que José Mourinho commence à être un homme du passé. Sur France Bleu Paris, Romain Beddouk a dit tout le mal qu'il pensait de cette idée de faire venir Mourinho cet été.

« Je ne suis pas fan. On dit que José Mourinho a gagné partout, mais ça fait quand même depuis 2015 qu’il n’a pas remporté un titre, sachant qu’il est resté une année sans entraîner. Il s’est foiré à Tottenham, avec Manchester United, il gagne la C3 mais sinon en Championnat, c'est très compliqué. On ne demande pas que le PSG soit flamboyant et joue comme avec Guardiola, mais il y a un juste milieu entre s’emmerder comme actuellement avec Galtier et la perfection. J’entends l’idée que prendre Mourinho c’est prendre une allumette et un jerrycan pour tout faire exploser au PSG, mais franchement je ne suis pas certain qu’il soit adapté au football d’aujourd’hui José Mourinho. Que ce soit sur le terrain ou même en dehors, il passe moins bien qu’avant. Si le PSG a des ambitions, ce ne sera pas le bon entraîneur », prévient le journaliste en charge du Paris Saint-Germain.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jose Mourinho (@josemourinho)

Autre journaliste pas du tout convaincu que José Mourinho est l'homme qu'il faut, Marc Mechenoua est en plus persuadé que cette rumeur est montée de toutes pièces par Luis Campos. « Je doute déjà de l’envie de José Mourinho de quitter la Roma pour venir à Paris ou ailleurs. Il a récemment étudié sans donner suite une offre de l’Arabie Saoudite avec un gros gros salaire (…) Quelle serait sa motivation de venir au PSG ? Le challenge sportif ? Le salaire qui est bien supérieur à celui qu’il touche à Rome ? On sort d’une saison où le plaisir n’a pas été au rendez-vous, et je n’ai pas souvenir de voir des matchs avec des équipes de Mourinho qui te donnaient un plaisir dingue, a fait remarquer le journaliste de Goal avant de faire une confidence sur ce dossier. J’ai l’impression que c’est une surtout une idée infusée par l’entourage de Campos et celui de Mourinho pour créer un lobbying qui monte en puissance. L’intention de Doha est de reprendre les commandes, et il n’est pas certain que Luis Campos soit encore là la saison prochaine. »