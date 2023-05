Mourinho au PSG, la Roma vise Thiago Motta

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

A la recherche d’un nouvel entraîneur pour la saison prochaine, le Paris Saint-Germain a entamé des discussions avec l’entourage de José Mourinho. Le Portugais ne serait pas insensible à l’intérêt parisien. Une situation qui oblige la Roma à préparer la succession de son coach.

Sauf surprise, Christophe Galtier ne devrait pas conserver son poste au-delà de cette fin de saison. Les échecs de ces derniers mois ont sans doute acté le licenciement de l’entraîneur parisien. Le Paris Saint-Germain s’est effectivement lancé à la recherche d’un nouveau coach et des discussions ont été entamées avec l’entourage de José Mourinho. Nos confrères de RMC évoquent des négociations avancées entre l’agent Jorge Mendes et Luis Campos, persuadé que son compatriote portugais serait l’homme idéal pour relancer le club francilien.

🚨 Info RMC Sport : Luis Campos a échangé avec l’agent de José Mourinho sur une possible arrivée cet été. L’entraineur de l’AS Roma est intéressé par le PSG. — RMC Sport (@RMCsport) May 7, 2023

Reste à savoir si le Qatar validera le choix du conseiller sportif à l'origine de la nomination de Christophe Galtier. En tout cas, José Mourinho serait intéressé par une aventure chez le champion de France en titre. Le Special One, certes épanoui dans la capitale italienne, semble lassé par l’impossibilité de viser plus haut avec les Giallorossi. L’ancien coach du Real Madrid cherche une formation à la hauteur de ses ambitions. Et le Paris Saint-Germain est en mesure de satisfaire ses exigences. Apparemment, ses dirigeants ne sont pas dupes.

La Roma prépare l'après-Mourinho

Une discussion est prévue après la fin de la saison pour faire le point sur son avenir. Mais la Roma n’a pas attendu ce rendez-vous pour préparer sa succession. Le média Il Messaggero cite les pistes Roger Schmidt (Benfica), Ruben Amorim (Sporting) et surtout Thiago Motta (Bologne), déjà convoité en décembre dernier lorsque le nom de José Mourinho était associé à la sélection portugaise. Autant dire que la Roma, qui se heurte aux garanties financières demandées par Antonio Conte, ne serait pas surprise de recevoir un coup de fil du Paris Saint-Germain pour son technicien sous contrat jusqu’en 2024.