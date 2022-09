Moukoko, la pépite qui fait saliver le PSG !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

A en croire la presse allemande, le PSG est très intéressé par Youssoufa Moukoko, la jeune pépite du Borussia Dortmund.

Du haut de ses 17 ans, l’attaquant du Borussia Dortmund attire les convoitises. Il faut dire que malgré son jeune âge, Youssoufa Moukoko s’est déjà fait un nom en Allemagne en disputant 40 matchs professionnels (7 buts) avec le Borussia Dortmund. Également très performant avec l’Allemagne espoirs (5 matchs, 6 buts), le natif de Yaoundé va agiter le mercato dans les semaines à venir. Et pour cause, son contrat avec le Borussia Dortmund expire en juin 2023 et pour l’heure, Youssoufa Moukoko a refusé les offres de prolongation du BVB. Une situation qui a mis en alerte le Paris Saint-Germain, dont les dirigeants se sont renseignés sur la possibilité de recruter Youssoufa Moukoko selon les informations de Bild. Mais en toute logique, le PSG n’est pas le seul gros club européen sur les rangs dans ce dossier.

Le PSG et le Bayern intéressés par Moukoko

Selon les informations du site Fichajes.net, le Bayern Munich est également très intéressé par le profil de Youssoufa Moukoko. Le club bavarois, qui a recruté un très jeune avant-centre cet été en misant sur Mathys Tel du Stade Rennais, est très friand des jeunes talents en devenir. En ce sens, le profil de Youssoufa Moukoko plait énormément au Bayern Munich, en concurrence directe avec le Paris Saint-Germain dans ce dossier. Pour l’heure, on ignore en revanche si les deux clubs sont intéressés par la perspective de récupérer l'international espoir allemand au mois de janvier en échange d’un chèque ou si le PSG et le Bayern sont davantage intéressés par la perspective de récupérer Moukoko pour zéro euro en juin prochain, dans le cas où le natif du Cameroun n’aurait pas prolongé au Borussia Dortmund. Quoi qu’il en soit, il est clair que l’attaquant de 17 ans aura des propositions des plus grands clubs européens dans les semaines à venir. De quoi le situer en position de force dans les négociations avec le BVB…