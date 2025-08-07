Monaco cède pour Akliouche, le PSG peut foncer

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Malgré le bon de sortie accordé par ses dirigeants, Maghnes Akliouche n'a toujours pas quitté l'AS Monaco. Aucun admirateur du milieu offensif n'a répondu aux exigences financières des Monégasques. Mais la situation pourrait bouger puisque l'ASM aurait revu son prix à la baisse. Une occasion à saisir pour le Paris Saint-Germain.

Compte tenu de ses performances et de sa situation, Maghnes Akliouche (23 ans) aurait pu devenir l'une des attractions du mercato estival. Mais les semaines passent et force est de constater que le milieu offensif reste solidement installé sur le Rocher. Aucun courtisan du Français ne s'est vraiment activé pour conclure son transfert. Ce n'est pas vraiment une surprise quand on connaît les exigences initiales de l'AS Monaco.

Akliouche coûte moins cher

Pour accepter de céder son talent sous contrat jusqu'en 2028, le club de la Principauté exigeait 70 millions d'euros. Le tarif a sans doute refroidi certains courtisans comme le Paris Saint-Germain . Mais ça devrait bouger d'ici la fermeture du marché des transferts. Plus lucide qu'en début de mercato, l'AS Monaco se montre moins gourmande. D'après le quotidien allemand Bild, une somme aux alentours de 50 millions d'euros pourrait finalement suffire. Ce prix revu à la baisse change clairement la donne pour le Bayer Leverkusen.

Intéressée par le profil de Maghnes Akliouche, l'écurie de Bundesliga excluait un investissement à 70 millions d'euros sur un seul joueur cet été. Les Allemands vont donc revenir à la charge et ils ne seront peut-être pas les seuls. On peut également envisager un retour du Paris Saint-Germain dont l'entraîneur Luis Enrique et le conseiller Luis Campos bénéficieront beaucoup des qualités du Monégasque. Sa finesse technique et sa polyvalence en feraient un bel atout pour le champion d'Europe. Quant à Maghnes Akliouche, nul doute que la perspective de signer au sein du club francilien ne le laissera pas insensible.