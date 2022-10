Milan Skriniar, l'Inter Milan et le PSG sont sur la même longueur

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

L’été dernier, Milan Skriniar était la priorité absolue de Luis Campos pour renforcer la défense du PSG au mercato. L'Inter et le club parisien sont désormais à la merci du joueur slovaque.

A la recherche d’un défenseur central lors du mercato estival, le Paris Saint-Germain avait jeté son dévolu sur Milan Skriniar. Le défenseur de l’Inter Milan était la priorité de Luis Campos, conscient de la nécessité de recruter un joueur dans ce secteur de jeu, ce qui se confirme aujourd’hui avec les blessures de Kimpembe et Danilo ainsi que la suspension de Sergio Ramos. Les négociations ont été âpres durant tout l’été entre le PSG et l’Inter Milan et finalement, aucun accord n’a été trouvé entre les deux cadors européens, le Paris Saint-Germain refusant de surpayer Milan Skriniar, dont le contrat expire à la fin de la saison. A priori, le PSG devrait profiter de la situation contractuelle du joueur pour retenter sa chance cet hiver ou l’été prochain.

L'Inter veut prolonger Skriniar, courtisé par le PSG

Mais du côté de l’état-major de l’Inter Milan, on compte bien jouer le coup à fond pour tenter de prolonger le contrat de Milan Skriniar. Durant l’édition 2022 du Gran Gala del Calcio, Giuseppe Marotta a ainsi fait part de son optimisme afin de prolonger le contrat du défenseur slovaque. « Nous sommes confiants, même si le sort dépend en grande partie de ce qu'il compte faire. Mais dans mon rôle, je dois être optimiste » a fait savoir le président de l’Inter Milan dans des propos relayées par Tutto Mercato Web. Reste maintenant à voir quelle sera la stratégie du Paris Saint-Germain dans le dossier Milan Skriniar. Plusieurs options s’offrent à Luis Campos. La première est de soumettre une nouvelle offre à l’Inter dès le mois de janvier afin de s’attacher les services de Skriniar, mais le club italien a peu de chances d’accepter de se séparer de son taulier défensif en cours de saison. La seconde option du PSG est d’attendre la fin de la saison en espérant recruter Milan Skriniar libre de tout contrat. Mais le joueur sera alors convoité et aura le luxe de s’engager dans le club de son choix, lui qui jouit également d’une très belle cote en Angleterre. En tout cas, le PSG et l'Inter Milan sont d'accord sur une chose, c'est le joueur qui a totalement les commandes dans ce dossier.