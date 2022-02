Messi vend des maillots, mais est nul, Rothen explose

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Même si le PSG s'est imposé face au Real Madrid, la prestation de Lionel Messi suscite des commentaires peu élogieux à l'encontre du septuple Ballon d'Or. Et Jérôme Rothen n'est pas le dernier à détruire l'Argentin.

La copie rendue par Lionel Messi à l’occasion du huitième de finale aller de Ligue des champions entre le PSG et le Real Madrid n’a pas convaincu grand monde. Et ce n’est pas le seul penalty raté face à Thibaut Courtois qui justifie que les critiques tombent sur celui qui est censé faire entrer Paris dans une nouvelle dimension en C1. Même s’il n’a pas été totalement transparent, l’ancien leader du Barça n’arrive toujours pas à réussir un match référence depuis qu’il a rejoint libre le club de la capitale. Alors forcément, le ton monte, et c’est notamment le cas pour Jérôme Rothen, qui a toujours la dent dure. Pour celui qui présente désormais une émission, il est clairement temps que Messi se reprenne, sous peine de passer pour le plus gros fiasco de l’histoire du PSG depuis que le club de Ligue 1 a été racheté par le Qatar.

Lionel Messi et le PSG, il y a un problème ?

5 - Lionel Messi a échoué à convertir 5 de ses 23 tentatives sur penalty en Ligue des Champions, plus que tout autre joueur depuis qu’Opta collecte cette donnée (2003/04). Gâchis. #PSGRMA pic.twitter.com/O661Zm90ww — OptaJean (@OptaJean) February 15, 2022

« Lionel Messi au PSG; c’est une erreur de casting pour l’instant. Bien sûr qu’au niveau merchandising, c’est magnifique d’avoir attiré Leo Messi. Les maillots sont vendus et les gens viennent voir jouer Messi au PSG. Mais il faut reconnaître que sportivement, il n’amène rien au PSG. Le plus problématique, c’est que contre le Real Madrid, c’est un grand match, c’est là qu’on attend les grands joueurs et ce soir, c’est plus un boulet qu’autre chose, fait remarquer l’ancien milieu de terrain du Paris Saint-Germain, qui ne s’arrête pas en si bon chemin concernant la star argentine. Il y a les erreurs techniques, les pertes de balle, le penalty raté mais ça peut arriver à tout le monde. Mais c’est surtout dans le comportement. Lionel Messi regarde ses chaussures, on a l’impression qu’il n’est pas heureux. Quand il tire les coups de pied arrêtés il y va d’une façon bizarre. » Voilà la Pulga habillée pour l'hiver.