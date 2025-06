Messi retrouve le PSG, Paris exige une humiliation

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG affrontera l'Inter Miami dimanche prochain en huitièmes de finale de la Coupe du monde des clubs. L'occasion pour le club de la capitale de retrouver un certain Leo Messi.

Le PSG s'est fait quelques frayeurs mais a finalement terminé premier de sa poule lors de la Coupe du monde des clubs aux Etats-Unis. Les champions d'Europe affronteront dimanche l'Inter Miami pour une place en quarts de finale de la compétition. Les hommes de Luis Enrique seront plus que favoris face à la formation de Leo Messi. Attention tout de même au piège, surtout que l'Argentin a quelques contentieux avec le Paris Saint-Germain. L'histoire d'amour entre le champion du monde et le club francilien ne s'était pas bien terminée du tout. Les fans et observateurs parisiens ont plus que hâte que leur club affronte la Pulga, avec le rêve d'une humiliation historique.

Un match que tout le monde attend à Paris

3️⃣8️⃣ ans aujourd’hui 🎂



Joyeux anniversaire Leo Messi !

À dimanche 👀👋 pic.twitter.com/Gkx8a32mP2 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 24, 2025

Ces dernières heures sur X, on pouvait notamment voir comme commentaires sur le sujet de la part d'internautes proches du PSG :

« Le PSG a accueilli Messi à bras ouverts en 2021 lorsque son ancien club de clochards n’était plus capable d’assumer son salaire astronomique. Tout ça pour le voir piétiner nos couleurs pendant 2 ans et cracher dans la soupe par la suite. Dimanche on veut un massacre » ; « Il n a jamais respecté le maillot ni les supporters on peut me sortir les stats ou autre rien à faire . Le match sera un piège face à des gars hyper expérimentés mais il faut les poutrer » ; « Voir Messi en larmes après que le PSG ait collé un score historique face à l’Inter Miami ? Je ne vis que pour ça » ; « On va affronter Messi en huitièmes de finale, Mbappé en demi-finale. Merci football pour ce genre d’opportunités que tu nous offres » ; « Je sais que bcp ici souhaitent voir le PSG quitter cette compétition mais je suis désolé, je refuse de voir mon équipe perdre contre le Barca U40 de Messi et Suarez » ; « Messi, Suarez, Busquets, Mascherano et Alba mdr on va réunir toute l’équipe à l’origine du plus gros vol de l’histoire du foot et leur en coller 6 dans la gueule » ou encore « Merci Palmeiras je n’oublierai pas ce geste… Grâce à vous on va pouvoir humilier Messi devant la planète entière. C’est l’heure de régler nos comptes ».

Vous l'aurez compris, cette rencontre entre Parisiens et Floridiens sera particulièrement suivie. Le point de non-retour a été atteint et malheur au vaincu.