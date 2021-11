Messi, Neymar, Mbappé, trois « fainéants » au PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar sont particulièrement critiqués après la défaite du PSG face à Manchester City en Ligue des Champions.

Alignés au sein du 4-3-3 de Mauricio Pochettino, les trois attaquants du Paris Saint-Germain n’ont pas réussi un grand match à l’Etihad Stadium. Totalement déconnectés du reste de l’équipe, Neymar, Kylian Mbappé et Lionel Messi doivent faire plus d’efforts notamment sur le plan défensif si le PSG veut réellement ambitionner de gagner la Ligue des Champions cette saison. Sur l’antenne de La Chaîne L’Equipe, les critiques ont fusé sur le niveau de jeu ainsi que sur l’investissement des trois stars parisiennes. Et c’est Dave Appadoo qui s’est montré le plus virulent en estimant purement et simplement que Neymar, Mbappé et Messi avaient fait preuve de fénéantise contre Manchester City avec des efforts défensifs trop peu conséquents pour espérer faire un résultat positif face à une telle équipe.

« A ce niveau-là de compétition et compte tenue des ambitions du PSG, ce type de trio d’attaque aussi inefficace, peu concerné, immobile et fainéant, ça n’existe pas. Cela conditionne tout le reste. Le foot ne se joue plus avec des attaquants qui restent en attaque et des défenseurs qui ne font que défendre. Il doit y avoir un sentiment de bloc, c’est ce que l’on voit dans toutes les équipes et surtout dans celles qui gagnent la Ligue des Champions. Or au PSG, on ne voit pas même pas l’esquisse de cela » a lancé Dave Appadoo, très déçu par le match des trois attaquants du Paris Saint-Germain. Un bilan en adéquation avec les notes du journal L’Equipe puisque le quotidien national a accordé la note de 4/10 à Lionel Messi ainsi qu’à Neymar tandis que Kylian Mbappé, auteur du but de l’ouverture du score, accroche difficilement la moyenne avec 5/10.