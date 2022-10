Messi, Neymar, Mbappé, la vraie révolution arrive au PSG !

Dans : PSG.

L’été prochain risque d’être celui de tous les dangers au PSG, qui pourrait perdre lors de la même période de mercato Mbappé, Messi et Neymar.

Tremblement de terre en prévision au Paris Saint-Germain. Depuis deux jours, le club de la capitale vit au rythme de Kylian Mbappé, qui aurait exprimé en interne sa volonté de quitter le PSG au plus vite, si possible dès le mois de janvier. L’international français de 23 ans se sent trahi par le champion de France en titre en raison des promesses non tenues après le mercato estival. De plus, le scandale de l’armée numérique utilisée par le PSG pour troller certains de ses joueurs dont lui-même a renforcé la volonté de Kylian Mbappé de vouloir partir. Son départ l’été prochain pourrait s’ajouter à celui de Lionel Messi, en fin de contrat en juin 2023 et dont rien ne laisse penser qu’il souhaite prolonger son contrat en France à l’issue de la saison.

Neymar sait que Mbappé a réclamé son départ

Dans ce contexte, difficile d’imaginer l’avenir sereinement au Paris Saint-Germain pour les autres joueurs dans l’effectif. Dès lors, il est par exemple légitime de se demander dans quel état d’esprit se trouve Neymar. Et pour cause, l’international brésilien était au cœur des promesses faites par la direction à Kylian Mbappé afin que le champion du monde prolonge jusqu’en 2025. Nasser Al-Khelaïfi et les dirigeants du PSG avaient assuré à Kylian Mbappé que Neymar allait être vendu l’été dernier, ce qui n’a clairement pas été le cas. Antero Henrique a timidement été missionné pour trouver une porte de sortie à l’ex-star du Barça mais le clan Luis Campos doute que le Portugais se soit réellement décarcassé pour se séparer de Neymar. A en croire les informations du média espagnol Don Balon, l’avenir de l’actuel n°10 du PSG s’écrit en tout cas en pointillés.

Un départ de Neymar l'été prochain est envisageable

En effet, le média affirme que Neymar n’est pas non plus certain de vouloir continuer l’aventure au Paris Saint-Germain dans ce contexte très tendu. Tout dépendra en réalité des dirigeants qui seront encore en place la saison prochaine au PSG mais dans le cas où miraculeusement, Luis Campos soit toujours officiellement aux commandes, il apparait aujourd’hui de manière assez claire que Neymar demandera à quitter le Paris SG. En cas de départ toujours envisageable de Lionel Messi, le Brésilien pourrait se dire, selon le média espagnol, que l'intérêt de rester au Paris SG resterait bien limité à ses yeux. Autrement dit, avec ses promesses non tenues envers Kylian Mbappé mais également envers Luis Campos, le PSG s’est placé dans une situation délicate au point de se mettre ses deux stars à dos. Quant à Lionel Messi, qui semble aujourd’hui faire l’unanimité auprès de tous les dirigeants, c’est en raison de sa situation contractuelle que son départ du PSG est inévitablement envisagé, même si l'Argentin a bien fait savoir qu'il discuterait de tout cela en 2023, après le Mondial.