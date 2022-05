Messi marche au PSG, son excuse est invalidée

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Lionel Messi vient de clôturer sa première saison au PSG avec un bilan contrasté. S'il a parfois ébloui le public parisien par ses gestes et son talent, ses statistiques et surtout son investissement n'ont pas forcément plu.

Près d'un an après le choc et son départ du Barça qu'il adore tant, Lionel Messi est maintenant un joueur parisien comme un autre. Il a eu le temps de se familiariser au PSG, à Paris et à la Ligue 1. L'Argentin sera attendu de pied ferme à partir d'août prochain pour rendre une copie un peu plus solide que lors de cette saison. Messi a bouclé l'exercice avec un total de 11 buts en 34 matches, dont six en Ligue 1. Un bilan bien en-deca de ses chiffres barcelonais. Surtout, son investissement sous le maillot parisien a souvent été remis en cause.

Messi peut avoir le blues, mais pas la marche facile

En parallèle des contre-performances du PSG en C1, Lionel Messi a été attaqué par la presse et les supporters. Sa tendance à marcher trop souvent et trop longtemps pendant les matches n'a pas plu. Certains ont mis cela sur le compte de la motivation et d'un mental ébranlé par son déménagement. La Pulga l'a elle-même indiqué dans une interview pour le média argentin TyC Sports. Le journaliste RMC Florent Gautreau s'est montré indulgent par rapport aux changements connus par Messi et les difficultés qui vont avec. Toutefois, malgré cela, les marches de l'Argentin sur le terrain restent inexcusables.

« Ce qu’il dit là par rapport à sa famille, son changement de vie et autre, je pense que pour être une star et un multimillionnaire on en est pas moins homme, et que c’est tout à fait audible. [...] Et oui c’est un changement radical pour quelqu’un qui est arrivé gamin à Barcelone, qui y a fondé sa famille, qui a vécu là-bas y compris dans des conditions de vie différentes de ce qu’il a connu à Paris puisqu’il s’est installé à Neuilly ou proche de Paris, en tous cas pas à la campagne et pas près de la mer. […] Après moi j’ai d’autres choses sur son attitude sur le terrain, et là je pense qu’il est beaucoup moins défendable quoi qu’il en dise. […] Je pense que ce qu’il dit là sur son adaptabilité c’est la vérité. Le reste, qu’il marche, qu’il fasse aucune récupération, et qu’il ne soit pas performant sur le terrain, ce n’est pas seulement lié à ça », a t-il développé dans l'After Foot. Septuple ballon d'or et peut-être meilleur joueur de l'histoire, Lionel Messi ne peut pas bénéficier d'autant d'indulgence que d'autres, surtout du point de vue attitude.