Messi au PSG, il ne comprend toujours pas

Par Corentin Facy

L’été dernier, le PSG a réalisé un coup totalement inattendu en recrutant Lionel Messi, en fin de contrat avec le FC Barcelone.

Sur un plan sportif, la première saison de Lionel Messi n’est pas une grande réussite. Collectivement, le Paris Saint-Germain n’a pas atteint ses objectifs et individuellement, l’ancien capitaine du FC Barcelone n’a pas apporté autant que cela était espéré. Au moment de sa signature en revanche, le PSG a réussi un énorme coup marketing, d’autant que la signature de Lionel Messi semblait totalement impossible. Et pour cause, La Pulga était tout proche d’une prolongation au sein de son club formateur du Barça. Dans une interview accordée à TyC Sport, Leandro Paredes a confirmé qu’en l’espace de 24 heures, tout avait basculé pour l’avenir de Lionel Messi. Et pour cause, tout était bouclé pour la prolongation de Messi au Barça avant que l’Argentin ne s’engage à la surprise générale en faveur du PSG.

La prolongation de Messi au Barça a capoté

« On l'avait vu à Ibiza la veille, et il partait le lendemain pour signer avec son club (le Barça), c'était tout. On lui a quand même dit : 'viens avec nous' mais il nous a dit : 'j'ai déjà tout arrangé, demain je voyage pour signer'. Ensuite, je ne sais pas ce qui s'est passé lors de ce voyage à Barcelone, car le soir même où il allait signer le contrat, il nous a dit qu'il venait » a confié Leandro Paredes, très proche de Lionel Messi au PSG, avant de poursuivre. « Au début, nous ne l'avons évidemment pas cru. Quand il m'a dit qu'il avait déjà tout arrangé et qu'il allait se rendre à Paris pour signer le contrat, je lui ai dit: 'jusqu'à ce que tu signes et que je te vois avec le maillot du Paris Saint-Germain, je ne te croirai pas' » a lancé Paredes, lequel a conclu son interview en regrettant les sifflets dont Lionel Messi a fait face au Parc des Princes ces dernières semaines. « Quand ils l'ont sifflé, je n'y croyais pas, ce sont des choses que nous ne pouvons pas gérer mais c'était vraiment fou. Vous souffrez parce que savoir ce qu'est Leo, ce qu'il génère et ce qu'il vous donne, ce qu'il essaie de faire pour le club et la façon dont la vérité est présentée est ennuyeux » a regretté Leandro Paredes, qui ne va pas se faire que des amis chez les supporters du PSG en critiquant ainsi le choix des supporters de siffler Lionel Messi, dont la seconde saison dans la capitale française devra être d’un autre calibre s’il veut se mettre le Parc des Princes dans la poche.