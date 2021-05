Messi au PSG, bagarre générale au Qatar !

Dans : PSG.

Le dossier Lionel Messi fait monter la température du côté du Qatar où la perspective de voir la star du Barça rejoindre le PSG excite tout le monde.

Absent samedi lors de la dernière sortie du FC Barcelone en Liga, Lionel Messi a tout de même fait l’actualité. En effet, Achraf Ben Ayad, correspondant à Barcelone de BeInSports, a annoncé que la star argentine avait finalement décidé de prolonger son contrat avec le Barça, tournant le dos au Paris Saint-Germain et à Manchester City. L’information, diffusée par le compte Twitter officiel du média qatari a pris évidemment une énorme ampleur, la possibilité que le journaliste soit informé directement par Doha et donc par le PSG, ayant évidemment rapidement été mise en avant. En diffusant cette news, BeInSports y a donc donné un poids indéniable au moment où tout semblait flou. De quoi mettre également en alerte, Mohammed Al Kaabi, lui aussi basé au Qatar et qui depuis des jours répète que le Paris Saint-Germain négocie avec Lionel Messi.

Pour le spécialiste local du mercato, qui avait dévoilé avant tout le monde l’accord de Neymar pour prolonger au PSG, rien n’est décidé du côté de Lionel Messi, et sans remettre en cause les propos de son compatriote, Al Kaabi s’est quand même fait plaisir en relayant les propos de proches du sextuple Ballon d’Or qui ont confirmé au Mundo Deportivo que Lionel Messi n’avait toujours rien décidé pour son avenir. « Je respecte mon ami Achraf Ben Ayad, mais il a des sources et moi aussi. Si Achraf dit que Messi restera, c’est lui qui le dit et pas Messi (…) Je répète qu’il y a toujours des négociations entre Paris et Leo Messi », a répété l’insider qatari, toujours persuadé que le joueur argentin n'a encore rien tranché et que tout est encore possible pour le Paris Saint-Germain. Et cela même si BeInSports s'est mouillé dans ce dossier visiblement ultra-sensible du côté du pays gazier. Le mercato n'est pas commencé, mais la température monte déjà pour ce qui pourrait être le transfert du siècle si Lionel Messi rejoignait la Ligue 1.