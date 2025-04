Mercato ‍: Le Barça en larmes, le PSG a trop d’argent

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

En quête de jolis coups sur le marché des transferts, notamment avec les grands talents de demain, le FC Barcelone pourrait tomber sur un os nommé PSG dans le dossier Rodrigo Mora.

Cette saison, et après plusieurs années au purgatoire, le FC Barcelone est bel et bien de retour dans le haut du panier du football européen. Vainqueur de la Supercoupe d'Espagne contre le Real en janvier, en tête de la Liga, en finale de la Coupe du Roi, et qualifié dans le dernier carré de la Ligue des Champions pour la première fois depuis 2019, le club catalan a retrouvé son meilleur visage. C’est donc avec l’ambition de renforcer encore plus son effectif que le Barça d’Hansi Flick va aborder le prochain mercato estival. Pour cela, l’entraîneur allemand a ciblé un joueur bien précis : Rodrigo Mora. Auteur de neuf buts et de trois passes décisives, le joueur de 17 ans est l’une des sensations de la saison en Europe. Alliant puissance, technique et sens du but, l’attaquant du FC Porto est une cible prioritaire du Barça. Sauf qu’il y a un mais…

Le PSG fait monter les enchères pour Rodrigo Mora

Selon la presse espagnole, Barcelone va effectivement devoir faire face à une grosse concurrence dans ce dossier, et notamment celle du PSG. Doté de moyens illimités, le club parisien « est entré dans la course au joueur avec fracas, et sa puissance financière pourrait perturber toute négociation ». Par conséquent, le prix de Mora va monter en flèche, au-dessus des 60 millions d’euros, ce qui en ferait une piste trop chère pour un club comme le Barça, qui connaît des soucis financiers. Mais à défaut d’avoir les meilleurs arguments économiques, le Barça peut proposer un projet sportif parfait pour un jeune joueur comme le Portugais. Sous les ordres de Flick, le club catalan propose un joli football avec de jeunes talents, comme Lamine Yamal et Pau Cubarsí, qui ont beaucoup progressé depuis l’arrivée de l’entraîneur allemand. Autant dire que Rodrigo Mora, qui a probablement été marqué par l’époque Messi, est forcément attiré à l’idée de porter le maillot du club catalan, surtout pour l’entrée dans le nouveau Camp Nou dans les mois à venir.