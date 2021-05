Mercato : Griezmann au PSG, le Barça remet ça !

Dans : PSG.

Tandis que le FC Barcelone va recruter Agüero pour convaincre Messi de rester, le club catalan va probablement devoir transférer Griezmann ou Dembélé. Et forcément le PSG est évoqué pour le premier.

Joan Laporta le sait, les supporters du Barça n’accepteront pas de vivre une saison sans titre majeur, la Coupe d’Espagne ne suffisant pas à effacer le fiasco de 2020-2021. Si la priorité des priorités pour le président barcelonais est de prolonger Lionel Messi, il doit aussi gérer un effectif pléthorique et dont le coût financier va devoir être revu à la baisse. Sauf énorme surprise, et pour faire plaisir à la Pulga, Sergio Agüero va rejoindre Barcelone, et s’ajouter à l’armada offensive déjà en place. Et en Espagne on estime qu’Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé et même Philippe Coutinho sont susceptibles de partir durant le prochain mercato. Pour AS, même s’il a réussi une saison relativement solide, Antoine Griezmann a un poids économique colossal, et son départ pourrait s’expliquer sur ce simple motif.

Et comme souvent dans ces cas-là, les regards se tournent vers le Paris Saint-Germain. « Antoine Griezmann a terminé la saison à son vrai niveau. Il a été dur pour le champion du monde français de s'adapter à l'écosystème du Barça, mais il l'a finalement fait et a montré qu'il était dans le Top5 mondial. Si son départ se produit, il serait dû aux conditions économiques. Sa future équipe pourrait être le Paris Saint-Germain où il formerait un trident offensifs de rêve avec Neymar et Mbappé », explique Javier Mattalanas, journaliste du quotidien sportif espagnol. Recruté pour 120ME à l'Atlético Madrid il y a deux ans, la valeur de l'attaquant français a été divisée par deux selon les sites spécialisés, et forcément le PSG est en mesure de s'offrir Antoine Griezmann. De là à le voir signer à Paris.