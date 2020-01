Mercato : Coup de Trafalgar avec Can, le PSG est concerné

Dans : PSG.

En tout début de mercato hivernal, Emre Can était un joueur dont le nom était régulièrement associé au PSG dans l’optique d’un transfert en provenance de la Juventus Turin.

Un échange avec Leandro Paredes avait été étudié par les dirigeants des deux clubs mais finalement, aucun accord n’avait été trouvé. Cela ne signifie pas que la situation d’Emre Can s’est améliorée à la Juventus Turin, au contraire. L’international allemand passe toujours derrière des joueurs comme Rabiot, Matuidi ou Bentancur aux yeux de Maurizio Sarri, ce qui signifie qu’il est toujours sur le marché des transferts. Une situation qui était proche de profiter au Borussia Dortmund, futur adversaire du PSG en Ligue des Champions, selon Sky Allemagne qui indiquait qu'un accord était proche d'aboutir afin de voir Can signer au BVB.

Mais en cette fin de semaine, le quotidien régional Ruhr Nachrichten dément les informations de Sky, indiquant que la venue d’Emre Can au Borussia Dortmund est désormais jugée comme très improbable en Allemagne. Et pour cause, la Juventus Turin réclamerait une petite fortune pour son milieu de terrain très polyvalent, également capable de jouer en défense centrale. En effet, le champion d’Italie en titre souhaite tirer la coquette somme de 30 ME de la vente d’Emre Can au mercato. De quoi effrayer le Borussia Dortmund, qui a déjà claqué 20 ME pour s’offrir Erling Haaland, et dont les finances ne sont pas extensibles au mercato. Le dossier sera tout de même à suivre de près dans l’optique du match face à Paris le 18 février prochain.