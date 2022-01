Mbappé va planter le PSG, la terrible annonce !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain au mois de juin, Kylian Mbappé laisse planer le suspense sur son avenir.

Kylian Mbappé prolongera-t-il au PSG ou cédera-t-il finalement aux sirènes du Real Madrid, un club qu’il voulait rejoindre l’été dernier ? Le suspense est toujours entier au sujet de l’avenir de Kylian Mbappé, en fin de contrat avec le Paris Saint-Germain en juin prochain. Le tirage au sort des 8es de finale de la Ligue des Champions ayant attribué le Real Madrid comme adversaire du PSG, l’international français ne devrait pas en dire davantage sur son avenir avant la mi-mars. En attendant, les rumeurs s’intensifient et le nom de Kylian Mbappé fait la Une de l’actualité toutes les semaines en Espagne. Interrogé par El Chiringuito de Jugones, un agent proche de Mino Raiola a alimenté les rumeurs autour de Kylian Mbappé en confiant que selon lui, un départ du PSG était maintenant inévitable pour le champion du monde 2018.

« Si Mbappé voulait prolonger, il l'aurait déjà fait »

Le génie du numéro 7⃣ parisien a encore une fois frappé à l’occasion du tout premier match de l’année dans l’arène parisienne.#𝙿𝚂𝙶𝚂𝙱𝟸𝟿 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 16, 2022

« Si Mbappé va au Real Madrid, Erling Haaland jouera au FC Barcelone. Si Mbappé voulait prolonger, il l'aurait déjà fait » a lancé Pedro Bravo, très proche de Mino Raiola, lequel n’est autre que l’agent d’Erling Haaland. On l’a bien compris, l’entourage de l’attaquant du Borussia Dortmund suit de très près l’évolution du dossier Kylian Mbappé. Car comme indiqué à plusieurs reprises lors des semaines précédentes, le buteur norvégien n’a aucunement l’intention de signer dans le même club que Kylian Mbappé l’été prochain. Et pour cause, Erling Haaland souhaite être au cœur du projet qu’il rejoindra, ce qui ne sera pas le cas dans un Real Madrid composé de Karim Benzema et de Vinicius Junior, puis renforcé par l’étoile montante Kylian Mbappé. En cas de signature au FC Barcelone en revanche, il est clair qu’Erling Haaland serait le patron de l’attaque et la star incontestable. Encore plus en cas de départ -de plus en plus probable- d’Ousmane Dembélé, lui aussi en fin de contrat au mois de juin.