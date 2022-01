Mbappé surclasse Neymar et Messi, bonne nouvelle pour le PSG

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Le PSG réalisera t-il l'impossible pour Kylian Mbappé ? Depuis un an, les Parisiens ont échoué à prolonger leur jeune pépite qui se dirigerait vers le Real Madrid. À moins que la prolongation tant attendue n'arrive enfin très prochainement.



En 2022, la carrière de Kylian Mbappé arrivera à un tournant majeur. Va t-il rester au PSG, prolonger son aventure avec le club parisien et se poser en futur patron de l'équipe ? Ou va t-il réaliser son rêve d'enfance et rejoindre celui qui est souvent considéré comme le plus grand club au monde, le Real Madrid ? Depuis cet été, la seconde option a clairement pris le dessus. Mbappé n'a jamais caché son intention de devenir madrilène la saison prochaine et a rejeté toutes les prolongations de contrat proposées par le PSG. Cependant, l'état-major parisien n'a pas dit son dernier mot, jouant en ce moment son va-tout sur le dossier avec une proposition de contrat court pour son attaquant. Une manœuvre qui pourrait porter ses fruits.

Mbappé séduit par la proposition du PSG ?

L'information d'une prolongation de contrat d'un an de Mbappé avec le PSG est toute récente et prend de plus en plus de poids au fur et à mesure. Julien Laurens, correspondant français pour ESPN, se montre même optimiste sur la réussite de l'opération côté PSG. En effet, plusieurs éléments peuvent infléchir la position de Mbappé, longtemps résolu à aller à Madrid.

Kylian Mbappe's PSG contract is under discussion again 👀 — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) January 15, 2022

Partir au Real Madrid pouvait signifier pour Kylian Mbappé avoir enfin une équipe à son service et être la star de l'équipe. La venue de Lionel Messi au PSG venait renforcer son idée de quitter un PSG où Mbappé doit partager l'affiche avec l'Argentin mais aussi Neymar. Toutefois, les méformes de ses deux partenaires cette saison changent la donne pour Julien Laurens. « Mbappe est devenu un leader à part entière de l'équipe et le joueur qui fait la différence pour le PSG. L'attaquant a été l'un des meilleurs joueurs du PSG cette saison malgré le manque de structure collective dans l'équipe », indique t-il. Et, en plus, cette équipe parisienne peut encore être plus attirante pour le jeune français. Les possibles venues de Pogba, Kessié mais surtout Zinédine Zidane comme entraîneur changeraient bien des choses. Mbappé estime en effet beaucoup Zidane qu'il considère comme une idole. L'ancien entraîneur du Real pourrait jouer un bien vilain tour aux Merengues en cas de venue à Paris.