Mbappé reste au PSG, le grand mensonge du Real dévoilé

Kylian Mbappé ne sait toujours pas dans quel club il évoluera la saison prochaine. Si le champion du monde 2018 souhaite terminer son contrat au PSG, le club de la capitale ne l'entend pas de cette oreille.

Le PSG tarde à officialiser des mouvements en ce début de mercato estival. Le feuilleton Kylian Mbappé n'arrange rien. Le champion du monde 2018 a récemment indiqué son intention de ne pas aller au-delà de son contrat, qui expirera en juin 2024. Du coup, le PSG ne veut pas le laisser partir libre, qui plus est au Real Madrid. Les champions de France aimeraient encore prolonger le joueur ou alors le vendre dès cet été. Il se dit en Espagne que le Real Madrid a les fonds pour payer Mbappé. Une offre de près de 200 millions d'euros a d'ailleurs filtré. Mais pour Yvan Le Mée, une arrivée de Kylian Mbappé chez les Merengue cet été n'est que pure utopie.

Mbappé au Real Madrid cet été ?

Sur l'antenne d'RMC, l'agent de joueurs, qui a récemment placé Ferland Mendy au Real Madrid, a notamment précisé ces derniers heures : « C’est un club qui, aujourd’hui, n’a pas l’argent pour le transfert. C'est un fantasme. Personne n’a fait d’offres aujourd’hui. Le Real est dans l’incapacité de traiter son salaire qui est de 40 millions net à l’année, plus cette fameuse prime qu’on lui donne à l’année de 30 millions. Il a un salaire entre 70 et 75 millions d’euros net, Karim Benzema gagnait 13 millions. Il faut s’en rendre compte. Ils ne savent pas traiter le salaire du joueur, et ils n’arrivaient déjà pas à le traiter à l’époque où il était libre. Ils proposaient 20 millions d’euros, on était à des années-lumière de ce qu’il perçoit ici ». Voilà qui est clair, même si les rumeurs venant d'Espagne ne s'arrêteront pas en si bon chemin. Officiellement, Kylian Mbappé continue à dire de son côté qu'il veut jouer la prochaine saison sous le maillot du PSG. Et ce n'est pas anodin.