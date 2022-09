Mbappé malheureux au PSG, Galtier se prend la leçon

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG aura fort à faire avant le début de la Coupe du monde au Qatar. Kylian Mbappé sera notamment attendu au tournant par les fans du club de la capitale.

Coupe du monde en novembre oblige, le calendrier footballistique se voit chamboulé. Le PSG va récupérer peu à peu ses joueurs internationaux dans les prochaines heures. Kylian Mbappé, nouvelle star du projet parisien, sera de retour à Paris après son match avec l'équipe de France ce dimanche soir au Danemark en Ligue des Nations. Et visiblement, ce petit séjour en Bleu fait pas mal de bien au champion du monde. Après le succès de l'équipe de France face à l'Autriche jeudi soir, Mbappé avait indiqué qu'il se sentait très bien avec Olivier Giroud en rôle de pivot, poste qu'il dit occuper au PSG. De quoi faire parler les observateurs, persuadés pour certains que Mbappé n'est pas heureux dans le système de jeu du PSG.

Mbappé, un mal-être au PSG facilement expliqué

Après la victoire face à l'Autriche (2-0), l'@equipedefrance de @KMbappe affronte ce soir le Danemark pour son dernier match de phase de groupes de Ligue des nations 🏆 pic.twitter.com/4NxyMABjWT — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 25, 2022

Ce n'est pas Bixente Lizarazu qui dira le contraire. En effet, sur le plateau de Téléfoot, le champion du monde 98 a constaté que la prise de parole de Kylian Mbappé n'était pas anodine du tout. « Si Kylian Mbappé dit qu’il est très à l’aise dans le jeu et avec Olivier Giroud, c’est une bonne nouvelle. Il se sent beaucoup plus libre, il peut se servir de Giroud sur des une-deux, des points d’appuis. Giroud est très collectif et c’est un atout pour Mbappé si les deux doivent jouer ensemble. Il est visiblement plus heureux dans le système des Bleus que dans celui du Paris Saint-Germain, où il aurait moins de liberté. Ce qui est important c’est qu’il soit dans les meilleures conditions. Ce n’est pas un attaquant axial, c’est un joueur qui a besoin de beaucoup de libertés et qui utilise plus le côté gauche. Il aime bien quand quelqu’un est devant lui en point de fixation, qui aspire toute la défense », a notamment indiqué Bixente Lizarazu, qui comprend les ressentis de Kylian Mbappé. Pas sûr néanmoins que Christophe Galtier change ses plans de sitôt, lui qui manque d'autres numéros 9 de métier, à son grand dam et celui de Luis Campos. Une situation qui pourrait toutefois changer dès le mercato hivernal.