Mbappé, le soliste du PSG choque l’Europe

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Depuis le début de la saison, les performances et les attitudes de Neymar, Kylian Mbappé et Lionel Messi sont scrutées de près au PSG.

De nouveau aligné face à l’Olympique Lyonnais dimanche soir, le trio « MNM » a fait du mal à la défense lyonnaise. A l’image du premier but du Paris Saint-Germain, sur lequel Lionel Messi et Neymar se sont trouvés les yeux fermés, ce sont surtout les deux anciens du FC Barcelone qui ont causé de gros problèmes aux Gones. Face à Lyon en revanche, Kylian Mbappé est apparu plus en difficulté, s’enfermant très souvent voire toujours dans des raids solitaires voués à l’échec, d’autant plus que le Français est tombé dimanche soir face à un très grand Thiago Mendes. Après la courte victoire parisienne en terres lyonnaises, une statistique étonnante a été divulguée. Elle concerne la répartition des passes décisives entre Neymar, Kylian Mbappé et Lionel Messi.

On s’aperçoit ainsi que Neymar a délivré trois passes décisives à Kylian Mbappé depuis le début de la saison tandis que Lionel Messi s’est distingué en offrant des buts au Français à cinq reprises en 2022-2023. Neymar et Messi se sont également échangés des passes décisives mais en revanche, le graphique met en lumière que Kylian Mbappé n’a offert de passe décisive à aucun des deux autres joueurs de la « MNM » depuis le début de la saison. Une statistique qui n’a pas manqué de choquer à travers la France mais également à travers l’Europe sur les réseaux sociaux. Et pour cause, la théorie selon laquelle Kylian Mbappé serait un peu trop perso depuis le début de la saison semble se confirmer en chiffres.

Galtier pas (encore) inquiet sur l'entente Mbappé - Neymar/Messi

Après la victoire du PSG en Ligue des Champions face à la Juventus Turin le 9 septembre dernier, Christophe Galtier avait évoqué le sujet alors que Kylian Mbappé avait oublié Neymar sur une action où la passe pour le Brésilien s’imposait. Mais le champion du monde français, obnubilé par le but, avait frappé à côté dans un angle impossible. « La relation Mbappé-Neymar est très bonne, je ne fais pas de langue de bois. Ils sont associés, ils sont souvent ensemble. Il y a eu cette situation de match (contre la Juve) et pour en avoir parlé avec Kylian, il y a deux temps dans cette action. La première accélération où il y a la possibilité de donner le ballon et il y a le deuxième temps où Kylian fait la différence et où Kylian ne voit pas Neymar » avait défendu Christophe Galtier. Mais il va devenir de plus en plus difficile au fil des semaines de défendre Kylian Mbappé à ce sujet, si les statistiques de passes décisives du Français pour Messi et Neymar ne s’améliorent pas.