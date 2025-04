Mbappé et ses records au PSG déjà en danger

Dans : PSG.

Par Nathan Hanini

Ce mardi soir, le Paris Saint-Germain se déplace sur la pelouse de l’Emirates Stadium pour défier Arsenal en demi-finale aller de la Ligue des champions. Ousmane Dembélé sera l’un des acteurs majeurs de la rencontre. Le Français peut battre un record détenu par Kylian Mbappé.

Il est passé dans une autre dimension cette saison au PSG. Ousmane Dembélé est devenu le nouveau leader du front offensif parisien cette saison. Après le départ de Kylian Mbappé, l’ancien joueur du Stade Rennais a complètement explosé. Cette saison toutes compétitions confondues, l’international français a inscrit 32 buts et délivré 12 passes décisives. Meilleur buteur de Ligue 1, Dembélé est également décisif en Ligue des champions. Buteur contre Liverpool, l’ailier repositionné en neuf peut battre le record de Mbappé. Être le gros plus contributeur sur une saison de Ligue des champions dans l’histoire du PSG.

À une longueur de Mbappé

Un record détenu par le joueur du Real Madrid lors de la saison 2020/2021. Alors sous la houlette de Mauricio Pochettino, Mbappé a été impliqué dans 11 réalisations en Ligue des champions. Ousmane Dembélé est actuellement à dix (sept buts et trois passes décisives) dans cet exercice 2024/2025. Il ne manque donc plus qu’un but ou une passe décisive pour rejoindre son compagnon en équipe de France. Et le soir serait bien choisi pour le PSG dans cette première confrontation face à Arsenal. Face à la meilleure défense de Premier League, Dembélé devra être l’un des détonateurs parisiens ce soir pour espérer ramener un résultat de Londres. Cependant, l’international français n’a plus marqué avec son club depuis le 1er avril, un doublé contre Dunkerque en Coupe de France. Contre Aston Villa, Dembélé a cependant distribué deux passes décisives sur la double confrontation.