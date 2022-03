Mbappé et Al-Khelaïfi, le choc de la vérité

Dans : PSG.

En début de semaine, la presse espagnole a lâché une petite bombe sur les relations entre Nasser Al-Khelaïfi et Kylian Mbappé au PSG.

Selon les échos d’El Confidencial, Kylian Mbappé serait déterminé à quitter le Paris Saint-Germain, en raison de ses mauvaises relations avec la direction et particulièrement avec le président Nasser Al-Khelaïfi. « Mbappé veut se libérer d'un environnement toxique pour le football » expliquait le média espagnol, qui allait très loin dans ses révélations au sujet de Kylian Mbappé et qui confirmait l’imminence de la signature de l’attaquant du PSG au Real Madrid. Néanmoins, tout cela est faux selon Foot Mercato, qui dément formellement les informations d’El Confidencial et qui croit même savoir que Kylian Mbappé entretient d’excellentes relations avec Nasser Al-Khelaïfi au Paris Saint-Germain.

Mbappé, aucun clash avec Al-Khelaïfi au PSG

En effet, le média spécialisé indique que Kylian Mbappé est proche de Nasser Al-Khelaïfi, un dirigeant auprès duquel il est très reconnaissant dans la mesure où « NAK » a toujours défendu et soutenu Kylian Mbappé depuis son arrivée au PSG y compris dans ses rares moments de doutes. Concernant l’avenir de l’international tricolore, Foot Mercato confirme qu’il n’y a pour le moment rien de signé entre Kylian Mbappé et le Real Madrid, même si la tendance est toujours à un départ du PSG pour la capitale espagnole. Le club merengue continue d’ailleurs d’être très confiant au sujet de l’arrivée de Kylian Mbappé et espère pouvoir annoncer sa signature d’ici la fin de la saison.

Le Paris Saint-Germain de son côté, rêve toujours de convaincre Kylian Mbappé ainsi que son entourage de prolonger même pour une courte période d’une ou deux saisons. Mais après la déroute en Ligue des Champions, l’ancien attaquant de l’AS Monaco a nettement été refroidi. La gifle face à Monaco, une grosse semaine plus tard, n’a rien arrangé. Mais à cette heure, le choix définitif de Kylian Mbappé n’est toujours pas acté et le PSG peut donc toujours croire à un miracle qui serait probablement le plus énorme coup réussi par Nasser Al-Khelaifi ces dernières années. A Madrid, personne n'y croit en tout cas.