Mbappé enfermé au PSG, Galtier plaide coupable

Par Eric Bethsy

Pendant le récent rassemblement de l’équipe de France, Kylian Mbappé a confié qu’il se sentait plus libre sur le terrain en sélection. Un commentaire validé par son entraîneur au Paris Saint-Germain Christophe Galtier.

Après le feuilleton des droits à l’image, Kylian Mbappé a refait parler de lui en raison de sa déclaration. L’attaquant de l’équipe de France est passé en zone mixte après la victoire contre l’Autriche (2-0) jeudi dernier. L’occasion pour lui de regretter son utilisation au Paris Saint-Germain. « Je joue différemment. On me demande d'autres choses ici par rapport au club », comparait le Parisien.

« J'ai beaucoup plus de liberté, le coach sait qu'il y a un numéro 9 comme Olive (Giroud) qui occupe les défenses, détaillait Kylian Mbappé. Moi, je peux me balader, aller dans les espaces, demander les ballons. A Paris, c'est différent. Il n'y a pas ça, on me demande de faire le pivot. » Le tacle, pas vraiment subtil, était notamment adressé à l’entraîneur parisien Christophe Galtier, en partie d’accord avec son attaquant. « On en a déjà parlé. Son analyse est juste, a reconnu le technicien ce jeudi en conférence de presse. Il n'est pas dans la même configuration en club qu'en sélection. »

Galtier comprend Mbappé

« On en a parlé pendant la préparation. J'en ai parlé aussi avec Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi. On est convaincu qu'il fallait un quatrième joueur avec un profil différent qui n'est pas venu, s’est défendu Christophe Galtier. Kylian a ce joueur de référence quand Olivier Giroud joue à ses côtés. (...) Je ne pense pas que Kylian ait moins de liberté. Il est sûrement beaucoup plus fixe quand il est associé en équipe de France. Il a quelqu'un sur qui s'appuyer. Il peut trouver d'autres espaces. Il est tout aussi intelligent pour trouver les bonnes associations et les espaces. » Autrement dit, le coach parisien fait avec les moyens du bord.