Mbappé déprimé comme jamais au PSG ?

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Dans l’ombre de Neymar et de Messi au PSG, Kylian Mbappé n’est plus très heureux à Paris selon la presse espagnole.

Kylian Mbappé serait-il par hasard en train de regretter son choix de prolonger au Paris Saint-Germain ? A en croire la presse espagnole, l’attaquant de 23 ans traine son spleen depuis plusieurs semaines. En effet, le site Defensa Central dévoile que Kylian Mbappé commence à se rendre compte que sa prolongation au PSG était peut-être une erreur, alors qu’il avait la possibilité de rejoindre le Real Madrid, où tous les supporters étaient à genoux devant lui à l’époque. Au-delà de ce choix de carrière, Kylian Mbappé regrette que le Qatar n’ait pas tenu les promesses qui ont été faites lors de la prolongation de l’international français, que ce soit en ce qui concerne le départ de Neymar ou le recrutement d’un avant-centre tel qu’Erling Haaland ou Robert Lewandowski.

Neymar et Haaland font déprimer Mbappé

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Le média espagnol indique que Kylian Mbappé l’a très mauvaise après le Qatar, dont les dirigeants lui avaient par exemple promis le départ de Neymar. Contrairement à ce qui avait été annoncé lors des rendez-vous entre l’état-major du PSG et le clan Mbappé, le départ de l’international brésilien avait été évoqué. Finalement, Neymar est resté. Pire pour Mbappé, l’ancienne star du FC Barcelone est désormais l’homme fort de l’équipe de Christophe Galtier avec 11 buts et 8 passes décisives. Le site Defensa Central croit par ailleurs savoir que l’explosion d’Erling Haaland à Manchester City n’aide pas Kylian Mbappé à retrouver le moral.

Haaland prend la lumière sur la planète foot

En effet, l’international français aspire à devenir le meilleur joueur du monde, celui qui marquera le plus de buts et qui fera le plus de passes décisives. Malheureusement pour lui, Kylian Mbappé a trouvé plus fort en ce début de saison avec le Norvégien, auteur de 17 buts en Premier League depuis qu'il porte son nouveau maillot. Et sa réussite sportive fait parler sur toute la planète, avec un empilement de buts et d'actions spectaculaire, comme ce week-end contre Manchester United, dans des rencontres à forte audience. Malgré tout, Kylian Mbappé a retrouvé le sourire avec un but décisif contre Nice samedi soir lors de la victoire étriquée du PSG. Le retour d’un Mbappé heureux ? Réponse dans les prochaines semaines.