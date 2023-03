Mbappé capitaine, cette légende du PSG le prévient

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Ce samedi soir, le comportement de Kylian Mbappé a pas mal été commenté après un geste maladroit sur un joueur de Brest. Pour ne rien arranger, le champion du monde 2018 était capitaine du club de la capitale, et ce comportement avec le brassard sur le bras dérange Luis Fernandez.

Comme très souvent depuis le début de la saison, Kylian Mbappé a sauvé le PSG d'un mauvais pas en Ligue 1. Alors que les champions de France avaient toutes les peines du monde à se débarrasser du Stade Brestois, l'ancien Monégasque est sorti de son chapeau pour venir donner la victoire au PSG suite à un très beau service de Leo Messi. Pourtant, quelques minutes auparavant, Mbappé aurait pu se faire exclure après deux mauvais gestes de suite sur Haris Belkebla. Finalement, le Français de 24 ans s'en est sorti avec un carton jaune. De quoi faire pester les Brestois mais aussi certains observateurs. De son côté, Luis Fernandez a donné une leçon à Kylian Mbappé.

Mbappé, un dérapage qui se comprend ?

Kylian Mbappé a marqué hier soir son 40e but cette saison toutes compétitions confondues. 🇫🇷🌟



Il a par conséquent inscrit plus de buts que Chelsea en 2022-2023 (39 buts TCC). Énorme.



(@StatsKMbappe) pic.twitter.com/lItlBXHeKg — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) March 12, 2023

Lors d'un échange avec Le Parisien, l'ancien coach du PSG a notamment appuyé sur le fait qu'un capitaine ne devait pas avoir une telle attitude. « Il n’est pas un capitaine expérimenté mais un capitaine ne doit pas se comporter ainsi. Je n’oublie jamais qu’il est encore jeune mais son geste est surprenant. Aujourd’hui, un capitaine doit montrer le bon exemple. Kylian a quand même plein d’excuses car c’est le joueur le plus exemplaire sur le terrain depuis des mois. Il ne faut pas en faire tout un plat de cet épisode. Il a été pris dans le feu de l’action. On lui demande vraiment beaucoup et c’est en faisant ce genre d’erreurs qu’il deviendra aussi un grand capitaine », a souligné Luis Fernandez, qui comprend aussi que Mbappé reste un joueur jeune et globalement beau joueur. Ce samedi soir à Brest, le Parisien aura aussi pris pas mal de coups non-sanctionnés. Le fait que Paris soit accroché n'a également rien arrangé. Enfin, il a sans doute pu bénéficier cette fois-ci de son statut d'idole nationale.