Mbappé-Benzema-Zidane, le coup de génie du PSG !

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

L'été 2022 est celui du grand chambardement au PSG. Après les échecs européens, le club parisien compte bien reconstruire une équipe de qualité. Avec Zinédine Zidane comme entraîneur et pourquoi pas Karim Benzema en attaque.

Le PSG arrive en fin de cycle cette saison. Le club parisien a subi un nouvel échec en huitièmes de finale de la ligue des champions, il a été éliminé prématurément en coupe de France et le jeu n'est pas à la hauteur des attentes. Un renouvellement est attendu et le fiasco subi à Bernabeu devrait provoquer un grand ménage. Changement d'entraîneur, de directeur sportif et surtout de joueurs, le PSG arrive dans une zone de turbulences. Suspendu à la décision de Kylian Mbappé au sujet de son futur, l'état-major parisien travaille déjà en parallèle à reconstituer une équipe qui gagne et impressionne dans toute l'Europe.

Une arrivée de Zidane puis de Benzema au PSG ?

Sur la question du futur entraîneur, le PSG ambitionne clairement Zinédine Zidane. L'ancien technicien du Real Madrid est libre depuis son départ du club merengue en juin 2021. Zidane n'est pas assuré d'obtenir le poste de sélectionneur de l'Equipe de France et entretient des relations saines avec Doha. L'arrivée de Zizou serait même toute proche comme indiqué ces dernières heures. Mais, cela n'est pas le seul homme estampillé Real Madrid que le PSG peut viser.

En effet, le journal espagnol El Nacional révèle que Karim Benzema est sur le départ au Real Madrid. Le meilleur buteur de la Maison Blanche n'apprécie pas l'intérêt de son club pour Erling Haaland. Le jeune norvégien représente l'avenir et pousserait KB9 dehors. Un transfert ressenti comme un manque de respect par le Français de 35 ans, lequel a indiqué son intention de partir l'été prochain. Le Real ne s'y oppose pas mais attend 30 millions d'euros pour son attaquant, soit le prix auquel il a été acheté en 2009 à l'OL. Le PSG est alors le mieux placé pour l'accueillir, ce que Benzema veut tout comme Nasser Al-Khelaifi, peu rancunier après le triplé du Français lors de la rencontre de mars dernier entre les deux clubs. Une perspective d'autant plus forte avec Zidane sur le banc. De quoi donner un petit goût madrilène au PSG et peut-être convaincre Kylian Mbappé de rester. Un scénario de rêve pour les supporters parisiens, qu'il ne reste plus qu'à réaliser cet été.