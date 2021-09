Mbappé au PSG, l'astuce qui rend dingue Madrid !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Tout ce qui concerne Kylian Mbappé prend une proportion énorme du côté du Real Madrid. Presque deux semaines après la fin du mercato, le PSG l'a compris et s'en sert.

Même si la formation de Carlo Ancelotti réussit son départ en Liga, le dossier Kylian Mbappé est dans toutes les têtes du côté de Santiago-Bernabeu. Les événements intervenus dans les derniers jours du mercato estival n’ont toujours pas été digérés par Florentino Perez et les supporters madrilènes, le refus du Paris Saint-Germain de céder Mbappé pour 200 millions d’euros ayant été perçu comme un affront brutal. Désormais, le Real Madrid se focalise sur la saison prochaine, les Merengue étant persuadés que Kylian Mbappé ne prolongera pas au PSG et s’engagera « gratuitement » une fois son contrat terminé. Mais ce lundi, la campagne de communication du Paris Saint-Germain pour la sortie de son maillot third a rapidement été relayée par les principaux médias madrilènes. Non pas que les fans du Real Madrid s’intéressent à ce que fait Nasser Al-Khelaifi en matière de marketing, mais pour une raison qui saute aux yeux.

🆕👕⚫



Pour révéler les talents qui composent son exceptionnel effectif version 21/22, le @PSG_inside se pare de noir. La collection 𝑇ℎ𝑖𝑟𝑑 à dominante noire et grise se révèle puissante.



▶️ https://t.co/cmgYQVCBxy#𝗧𝗼𝘂𝗷𝗼𝘂𝗿𝘀𝗣𝗮𝗿𝗶𝘀 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 13, 2021

En effet, au milieu d’une pléiade de stars du PSG, c’est Kylian Mbappé qui est au premier plan avec derrière lui Lionel Messi et Neymar. Pour Marca, cette affiche du Paris Saint-Germain ne doit rien au hasard, bien au contraire. « Le PSG a placé Mbappé à la tête de l’équipe et de ses stars, devant même Messi, Ramos et Neymar (…) S’il y a un moyen pour le PSG d’envoyer des messages subliminaux au Real Madrid qu’il ne vendrait en aucun Mbappé, c’est par ce type d’acte (…) Après avoir remporté la bataille lors du dernier mercato, le PSG doit encore décider de la fin de la guerre. Il lui reste une saison pour convaincre Mbappé de ne pas partir librement l’annoncée et ce type d’événement peut servir à le faire changer d’avis », explique le quotidien sportif.