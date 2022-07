Mbappé a besoin de Lewandowski, Courbis conseille le PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le mercato du PSG s’accélère puisque dans les prochains jours, le club parisien devrait accueillir Gianluca Scamacca et Hugo Ekitike.

Le secteur offensif du Paris Saint-Germain va prendre de l’épaisseur avec des remplaçants de luxe derrière le trio composé de Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi. En effet, avec Gianluca Scamacca et Hugo Ekitike, le conseiller sportif parisien Luis Campos mise sur des grands talents en devenir en attaque. Une stratégie qui ne colle pas avec une autre piste parisienne, celle menant à Robert Lewandowski. Même si ce dossier n’a pas été approfondie, le PSG a bel et bien songé au Polonais du Bayern Munich, dont le départ ne fait quasiment aucun doute. Tandis que Lewandowski se dirige vers le FC Barcelone, un certain Rolland Courbis l’aurait bien imaginé au Paris Saint-Germain cet été et cela malgré le nombre de stars déjà présentes dans l’effectif à la disposition de Christophe Galtier.

Courbis voulait Lewandowski au PSG

« Je considère que Kylian Mbappé, aussi talentueux soit-il, n’est pas un n°9. Même s’il peut jouer arrière-droit sans être trop mauvais, pour moi, ce n’est pas un 9. En tout cas, ce n’est pas là qu’il peut donner le meilleur de ce qu’il a. Donc je chercherai ce vrai n°9. Et même s’il commence à avoir de l’âge, à 33 ans, Robert Lewandowski me semble être un sacré coup. A l’origine, moi, je voulais Erling Haaland pour Paris. Haaland / Mbappé, je ne vous dis pas ce que ça aurait pu donner… On parle aussi de cet attaquant de Sassuolo, Scamacca. Son profil, son âge, son potentiel. Oui, ça peut être une bonne idée » a lancé Rolland Courbis dans une interview accordée à Media Foot Marseille. Reste que le Paris SG se dirige visiblement vers des choix plus sages avec des joueurs offensifs aux égos moins prononcés avec Hugo Ekitike (Reims) et Gianluca Scamacca (Sassuolo) pour concurrencer le trio magique du PSG.