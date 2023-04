Dans : PSG.

Par Claude Dautel

A l'image du Paris Saint-Germain, Marquinhos a connu une saison chaotique, le défenseur et capitaine du club de la capitale ayant bien du mal à répondre aux attentes. Pas de quoi remettre en cause son statut au PSG, même si Nasser Al-Khelaifi a du mal à l'assumer.

Dix ans ou presque après avoir quitté l’AS Rome pour signer en faveur du PSG en échange d’un chèque de 31,5 millions d’euros, Marquinhos n’a officiellement plus qu’un an de contrat avec Paris. Celui qui avait été déniché par Leonardo ne semble pourtant pas plus inquiet que cela, alors même qu’il sort d’une saison très mitigée durant laquelle il n’a pas échappé aux quolibets des supporters parisiens, notamment après le naufrage à Monaco (3-1) où il avait exigé de ses coéquipiers qu’ils n’aillent pas saluer les fans venus à Louis II. Qu’est-ce qui pourrait expliquer cette décontraction du défenseur brésilien de 28 ans alors qu’il pourrait être amené à quitter le Paris Saint-Germain ? La réponse est simple et elle montre la manière assez spéciale dont les champions de France sont gérés par Nasser Al-Khelaifi.

Marquinhos, le secret le moins bien gardé du PSG

Journaliste pour L’Equipe, José Barroso explique que Marquinhos n’a aucune inquiétude à avoir puisque sa prolongation de contrat jusqu’en 2027 a déjà été paraphée et que les photos officielles sont déjà faites avant même l’élimination face au Bayern Munich en Ligue des champions. Avant d’officialiser cette signature du capitaine brésilien pour trois saisons de plus, les dirigeants du PSG attendraient « un timing favorable qui entre le sportif et l’extrasportif n’a guère eu l’occasion de se présenter depuis l’élimination européenne. Auprès des décideurs, Marquinhos conserve un crédit très important au regard de ses faits d’armes passés et de sa fidélité au projet. » Un crédit qui n'autorise cependant pas les responsables parisiens à dire très clairement que leur capitaine brésilien a prolongé son contrat, ce qui laisse songeurs une grande partie des supporters parisiens.

Classico remporté… ICI CEST PARIS 🔴🔵 Bonne nuit et une très bonne semaine à tous les Parisiens 😁 pic.twitter.com/2vill2jjQx — Marcos Aoás Corrêa (@marquinhos_m5) October 17, 2022

Sur les réseaux sociaux, cette annonce à venir concernant la prolongation de Marquinhos jusqu'en 2027 ne suscite pas l'enthousiasme, loin de là. Et quelques messages de supporters du PSG le confirment : « Le symbole de tout ce qui ne va pas au club. Du statut a la culture de loose. Capitaine emblématique de l’ADN PSG », « Il porte juste le brassard de capitaine. Il ne se comporte pas en tant que tel : évite de saluer les supporters s'ils ne sont pas contents, a offert une merveille de passe décisive à Benzema, et est sur le déclin depuis 2 ans », « Cramé depuis 2 saisons. Capitaine fantôme. Fallait dire stop pas encore », « En fait on continue comme si de rien n’était jusqu’au jour où même en ligue 1 on se vautrera....trop d’intouchables dans ce club pour réellement espérer changer…. »