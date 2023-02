Marcus Thuram au PSG, le Barça tape l’incruste

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Dans l’optique du prochain mercato, le PSG vise Randal Kolo-Muani mais aussi Marcus Thuram afin de renforcer son secteur offensif.

Désireux de renforcer son effectif avec des joueurs français à fort potentiel, le Paris Saint-Germain s’apprête à prendre un virage lors du prochain mercato. Terminé, le recrutement de stars trentenaires aux salaires XXL. Luis Campos souhaite désormais recruter principalement des jeunes joueurs français à fort potentiel. Randal Kolo-Muani ou encore Youssouf Fofana sont ciblés, au même titre que Marcus Thuram. Auteur d’une belle saison avec le Borussia Mönchengladbach et plutôt performant avec l’Equipe de France au Qatar pendant la Coupe du monde, l’ex-attaquant de Guingamp présente par ailleurs l’avantage d’être libre en fin de saison. Une situation contractuelle qui fait de Marcus Thuram l’un des joueurs les plus convoités d’Europe. En toute logique, le PSG n’est donc pas tout seul sur le dossier de l’attaquant de Mönchengladbach.

Marcus Thuram affole l'Europe au mercato

A en croire les informations de Sport et de Mundo Deportivo, le FC Barcelone fait de Marcus Thuram sa priorité pour le prochain mercato estival. Il faut dire que les comptes sont toujours dans le rouge au sein du club catalan, qui guette avec attention la situation des joueurs en fin de contrat. Dans cette optique, la possibilité de signer Marcus Thuram pour zéro euro est une véritable aubaine en Catalogne, où l’on fait du Français une priorité du prochain recrutement. La bataille risque de faire rage dans les semaines à venir pour s’attacher les services de l’attaquant de l’Equipe de France car outre le PSG et le FC Barcelone, d’autres cadors européens sont sur les rangs. L’Inter Milan, le Bayern Munich et le Borussia Dortmund suivent également l’attaquant aux 9 sélections (0 but) en Equipe de France. Autant dire que Marcus Thuram aura l’embarras du choix. Et pour l’heure, rien n’a filtré quant aux désirs du buteur de Mönchengladbach pour son avenir. Tous les clubs sont donc toujours en course et le PSG espère bien rafler la mise.