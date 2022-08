Marcus Rashford, le gros coup du PSG

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

En quête d’un ultime renfort offensif pour compléter sa ligne d’attaque lors de ce mercato estival, le Paris Saint-Germain a coché le nom de Marcus Rashford, l’attaquant anglais de Manchester United.

Après avoir cédé Arnaud Kalimuendo à Rennes contre un chèque de 25 millions d’euros, le club de la capitale française n’a qu’une seule idée en tête : le remplacer au plus vite par un nouvel élément offensif. Un désir confirmé par Christophe Galtier ce jeudi en conférence de presse : « Le club travaille dur sur ce poste-là. Je suis en relation directe avec Luis Campos, et Luis est en relation directe avec notre président Nasser al-Khelaïfi. Il ne faut pas se tromper. Après, il y a ce qui est réalisable et ce qui ne l'est pas. Est-ce que ce joueur va arriver ? Nous n'avons aucune garantie. Le club ne prendra pas pour prendre et empiler un joueur. Il faut que ce soit une vraie valeur ajoutée ». Et selon toute vraisemblance, le joueur en question pourrait être Marcus Rashford.

Rashford, le plan B derrière Lewandowski

À la recherche d'un renfort en attaque, le PSG a ciblé l'international anglais Marcus Rashford, sous contrat avec Manchester United jusqu'en 2023 https://t.co/vTlcvBGLQc pic.twitter.com/c000W8suUZ — L'ÉQUIPE (@lequipe) August 11, 2022

S’il a longtemps rêvé de Robert Lewandowski, finalement transféré du Bayern Munich au Barça un peu plus tôt dans l’été, Luis Campos devrait donc se rabattre sur l'international anglais. Bourreau du PSG en Ligue des Champions en 2019, l’attaquant de 24 ans était déjà suivi par Leonardo et l’ancienne direction sportive de Paris. D’après les informations de L’Equipe, « des contacts ont été pris avec l'entourage de l'attaquant de Manchester United, conseillé par ses frères et agents, et les discussions avancent positivement ». Sous contrat jusqu’en 2023 avec les Red Devils, Rashford pourrait se laisser tenter par ce nouveau challenge au Parc des Princes, surtout pour jouer aux côtés de Messi, Neymar ou Mbappé avec l’ambition de remporter la C1.

Le PSG attend la réponse de MU

Reste maintenant à savoir à quel prix MU sera prêt à lâcher l’un des symboles de son équipe, qui connaît d’ailleurs un début de saison difficile sous la houlette d’Erik ten Hag. Car même si le PSG a un budget plus ou moins illimité et qu’une place a été faite en attaque avec le départ de Kalimuendo, Paris a d’autres dossiers à boucler, que ce soit en défense avec Skriniar ou Simakan, mais aussi et surtout au milieu de terrain avec Fabian Ruiz. Pour permettre à ce deal Rashford de se faire, Campos a en tout cas décidé d’envoyer Mauro Icardi dans la liste des indésirables, histoire de l’obliger à partir avant la fin de ce mercato estival.

🔴🔵 Le PSG a débuté des discussions concernant sa nouvelle piste en attaque, Marcus Rashford. Il n'est pas le seul profil à avoir été étudié par Luis Campos mais a pour lui sa bonne entente avec Kylian Mbappé. — RMC Sport (@RMCsport) August 11, 2022

Rashford - Mbappé, la future attaque de Paris ?

Quoi qu’il en soit, la venue de Rashford au PSG serait quand même un sacré coup pour le PSG. Il faut dire que son profil a de quoi faire l'unanimité dans la capitale, sachant qu’il est complet avec une capacité de finition et un jeu axé sur la profondeur. Capable de jouer sur les côtés, mais surtout dans l’axe, l’Anglais pourrait être le parfait complément à Mbappé à la pointe du 3-4-1-2 de Galtier. Avec Neymar et Messi derrière, le PSG aurait alors de quoi faire peur à toutes les défenses d’Europe.