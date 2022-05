Marco Verratti au Barça, le PSG sent l'intox

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le FC Barcelone a retrouvé des couleurs depuis l'arrivée en tant qu'entraîneur de Xavi. La légende catalane veut du lourd pour le prochain mercato.

Ces dernières années, le FC Barcelone est passé par des moments très difficiles. Des difficultés aussi bien sportives qu'économiques qui ont plongé le club en plein doute. Pour démarrer sa révolution, le Barça a changé son président. Joan Laporta a en effet remplacé le décrié Josep Maria Bartomeu. Et le nouvel homme fort du club catalan a très vite voulu faire revenir Xavi au club. Et pas à n'importe quel poste puisque l'ancien milieu de terrain du FC Barcelone est désormais l'entraîneur de l'équipe première. Depuis son arrivée, Xavi fait du bon travail et a permis à toute une institution de rependre espoir. Des bons résultats, un jeu retrouvé et des jeunes lancés dans le grand bain. Mais pour la saison prochaine, Xavi sait qu'il aura besoin de recrues pour tenter de rivaliser avec le Real Madrid notamment. Encore une fois, le nom de Marco Verratti (PSG) est cité.

Un rêve impossible nommé Verratti

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Marco Verratti (@marco_verratti92)

Le Barça veut recruter au milieu de terrain cet été lors du mercato. Des profils de taille sont scrutés. Mundo Deportivo annonce que les Catalans font de Bernardo Silva leur piste prioritaire. Le Portugais de Manchester City ne sera cependant pas bradé, lui qui est estimé à 75 millions d'euros. Un montant très élevé au regard des finances du Barça. D'autres noms sont évoqués et paraissent utopiques : Kevin De Bruyne et... Marco Verratti. Mundo Deportivo rajoute que l'Italien plaît toujours aux Blaugranas, qui avaient déjà tenté de le recruter en 2017, sans succès. La perspective d'un échange cet été avec Frenkie de Jong, que le PSG apprécie aussi, est pour le moment écartée selon le média catalan. Les relations assez mauvaises entre les deux clubs n'arrangeraient pas grand-chose non plus. Sous contrat au PSG jusqu'en 2024, Marco Verratti pourrait même, selon les informations de L'Equipe, prolonger dans les prochaines semaines avec le club de la capitale. Mais en cas d'échec dans les négociations, nul doute que le Barça tenterait une approche dans le futur si ses finances le lui permettent.