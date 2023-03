Manchester United tremble, Rashford ouvre la porte au PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Désireux de rebooster l’attaque du PSG la saison prochaine autour de Kylian Mbappé, Luis Campos rêve de faire venir Marcus Rashford à Paris.

Le prochain mercato estival du Paris Saint-Germain risque d’être un immense chantier. Dans l’idéal, Luis Campos aimerait se séparer des encombrants salaires de Neymar et de Lionel Messi afin de redynamiser totalement l’attaque du club parisien au côté de l’indispensable Kylian Mbappé. Le nom de Victor Osimhen a filtré, au même titre que celui de Marcus Rashford. L’attaquant de Manchester United a d’ailleurs fait l’objet d’une offre concrète du PSG l’été dernier selon les informations de la presse anglaise. Mais entre-temps, le contrat de l’international anglais à Manchester United a automatiquement été prolongé d’une saison et court maintenant jusqu’en juin 2024. Cela n’effraie pas le Paris SG, toujours aussi intéressé par le potentiel recrutement de Marcus Rashford malgré sa prolongation de contrat chez les Red Devils.

Marcus Rashford voit l'intérêt du PSG d'un bon oeil

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Marcus Rashford MBE (@marcusrashford)

Et à priori, le PSG a raison d’insister car selon les informations obtenues par le journaliste Ekrem Konur, la star de Manchester United et de la sélection anglaise n’est pas insensible à l’intérêt que lui porte le Paris Saint-Germain depuis de longs mois. « Le Paris SG a fait une première offre pour le joueur de Manchester United, Marcus Rashford. L’international anglais voit de manière positive l’approche du PSG » a écrit sur son compte Twitter le journaliste, pour qui les choses sont très sérieuses entre le champion de France en titre et Marcus Rashford. Pour rappel, à en croire les informations délivrées par The Athletic mardi, le PSG avait proposé l’été dernier un salaire colossal de 450.000 euros… par semaine à l’international anglais, soit 24 millions d’euros, une somme qui représente le double du salaire actuellement perçu par Rashford à Manchester United. A l’époque, les Red Devils avaient néanmoins fermé la porte à la star du club. Qu’en sera-t-il l’été prochain ? Difficile à savoir pour le moment. Ce qui est certain en revanche, c’est que le PSG insiste dans ce dossier qui ressemble bien à une priorité aux yeux de Luis Campos.