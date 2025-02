Maghnes Akliouche au PSG, le Qatar ne rigole plus

Dans : PSG.

Grand talent du football français, Maghnes Akliouche a tapé dans l’oeil du PSG, qui aimerait le recruter lors du prochain mercato estival.

Ces deux dernières années, le Paris Saint-Germain n’a pas hésité à mettre le paquet financièrement pour recruter des jeunes talents de la Ligue 1. Bradley Barcola, recruté à l’OL pour 45 millions d’euros à l’été 2023 puis Désiré Doué, acheté pour 50 millions d’euros à Rennes il y a six mois. Cette stratégie plait aussi bien à Luis Campos qu’à l’entraîneur Luis Enrique, qui aiment faire venir et développer des jeunes à fort potentiel. Les deux hommes pourraient donc répéter l’expérience l’été prochain et ils ont déjà un nom en tête pour cela.

A en croire les informations de l’insider Djamel, très bien informé sur les coulisses et le mercato du Paris Saint-Germain, Maghnes Akliouche est très apprécié par la direction du club francilien. Auteur de 5 buts et 6 passes décisives toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, le milieu offensif de l’AS Monaco pourrait être l’une des priorités du PSG l’été prochain sur le marché des transferts. Malgré le recrutement de Khvicha Kvaratskhelia cet hiver pour 70 millions d’euros, l’actuel leader de la Ligue 1 ne s’interdit pas un renfort de plus dans le secteur offensif et s’imagine déjà ajouter Maghnes Akliouche à son armada en attaque.

Le PSG craque pour Akliouche

L’international espoirs français pourrait venir compenser un potentiel départ de Gonçalo Ramos ou de Kang-in Lee, en manque de temps de jeu ces dernières semaines dans la capitale française. La question est maintenant de savoir quelles seront les exigences financières de l’ASM dans ce dossier. On peut légitiment penser que le club de la Principauté fixera la barre très haute pour Akliouche, dont le nom a également circulé chez les cadors de la Premier League ces dernières semaines. Le PSG devra donc mettre le paquet pour s’attacher les services d’un joueur aussi prometteur et courtisé.