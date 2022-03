Madrid chambre, le PSG ne mérite pas Mbappé !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Les deux buts de Kylian Mbappé lors de la double confrontation face au Real Madrid n’ont pas suffi à qualifier le PSG pour les quarts de finale de la Ligue des Champions.

Exceptionnel au match aller, Kylian Mbappé a encore assumé son statut et ses responsabilités lors du huitième de finale retour de la Ligue des Champions face au Real Madrid ce mercredi. Auteur du but de l’ouverture du score avant la mi-temps, l’international français a été impuissant lors de la remontada du Real après le repos. Au lendemain de cette défaite du PSG face au Real Madrid et tandis que Kylian Mbappé, libre en juin, est la priorité absolue des Merengue sur le marché des transferts, la presse espagnole a bien évidemment jubilé. Pour les médias, qu’ils soient madrilènes ou catalans, le PSG ne mérite tout simplement pas le joyau Kylian Mbappé, dont le départ parait de plus en plus inévitable.

« Le PSG ne mérite pas Mbappé », c’est le titre du Mundo Deportivo, quotidien catalan pro-Barça qui fait du match entre le PSG et le Real Madrid sa Une ce jeudi matin. Le quotidien dénonce une équipe du PSG « délabrée » et « sans âme », ce qui fera tousser Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo. Preuve que l’Espagne entière souhaite voir Kylian Mbappé et Karim Benzema sous les mêmes couleurs la saison prochaine, le Mundo Deportivo titre par ailleurs « Mbenzema », un titre provocateur qui fera bouillir l’Emir du Qatar, qui souhaite toujours convaincre Kylian Mbappé de prolonger malgré cette énorme déconvenue. Les deux internationaux français ont également fait la Une de Marca. « Un but de Mbappé a poussé les Blancs vers l’élimination… mais Benzema avec un coup du chapeau a offert une nuit inoubliable » détaille le média tandis que le journal AS se concentre davantage sur le numéro 9 du Real Madrid que sur Kylian Mbappé.

Le clan Mbappé en loge présidentielle à Madrid

Tandis que l’avenir de Kylian Mbappé était dans la tête de tous les observateurs à l’occasion de ce match entre le PSG et le Real Madrid, un détail important n’a pas échappé à Sergio Quirante, journaliste pour Directo GOL. Après la victoire des Merengue face au Paris Saint-Germain, l’insider espagnol a dévoilé que les parents de Kylian Mbappé, à savoir Wilfried Mbappé et Iamari Fayza, avaient regardé le match depuis… la loge présidentielle de Florentino Pérez. Une information qui a mis le feu aux poudres en Espagne, même si la maman de Kylian Mbappé a démenti en expliquant sur Twitter qu’elle avait bien regardé le match depuis une loge de Santiago Bernabeu, mais en compagnie de toute la délégation du Paris Saint-Germain. De quoi calmer les insiders espagnols les plus acharnés sur ce dossier Kylian Mbappé et à l’affût du moindre scoop.

A l’occasion de ce déplacement à Madrid, Kylian Mbappé a en tout cas eu l’occasion de mesurer la cote de popularité qui est la sienne dans la capitale espagnole. Une fois le match terminé et la qualification du Real Madrid entérinée pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, les supporters merengue n’ont pas hésité à scander le nom de Kylian Mbappé, cible n°1 de Florentino Pérez au mercato. Ancienne légende du Real Madrid, l’ex-milieu de terrain Guti a par ailleurs lancé un message à destination du natif de Paris. « Mbappé, ta maison, le Bernabéu t'attend et tu sais où se vivent les nuits magiques » a-t-il publié sur Instagram. Un message on ne peut plus clair de la part de Guti et des supporters du Real Madrid dans leur ensemble. Tous veulent voir Kylian Mbappé briller sous les couleurs blanches du Real Madrid la saison prochaine. Et ils peuvent, au vu de la soirée cataclysmique (pour le PSG) de mercredi soir, y croire plus fort que jamais.