Luis Enrique dénonce un complot anti-PSG

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG a plus que hâte de défier Arsenal ce mardi soir en demi-finale aller de la Ligue des champions à l'Emirates Stadium. Luis Enrique s'avance plus confiant que jamais et n'a que faire des critiques.

Les fans et observateurs du PSG espèrent que leur club se montrera à la hauteur de la demi-finale de Ligue des champions à venir face à Arsenal. La saison dernière, le club de la capitale avait échoué au même stade de la compétition contre le Borussia Dortmund. Pour beaucoup de joueurs parisiens, l'équipe a évolué et pris en maturité. Cela s'est vu en Ligue des champions mais aussi en Ligue 1. Cependant, les résultats n'ont pas toujours suivi. Paris reste notamment sur une défaite en C1 et une défaite en Ligue 1. De quoi provoquer quelques critiques et doutes de la part des journalistes. Mais cette tendance commence à agacer Luis Enrique.

Luis Enrique en a marre

Ce lundi en conférence de presse, l'entraineur espagnol a en effet tenu à envoyer un message fort aux médias présents : « Vous pouvez m'envoyer vos réflexions et questions parfois négatives, je ne crains rien ! Je sens quelque chose de négatif dans le climat actuel, oui, mais je peux me tromper. L'état d'esprit est exceptionnel. Le plus triste du groupe, c'est moi donc imaginez comment se sentent les autres. (...) La passe compliquée traversée par le PSG ? Cela ne me préoccupe pas. (...) On a tous mérité d'être là. Mon équipe me plaît le plus, c'est pour cela que je suis ici. Certains aimeront davantage Paris, d'autres Arsenal, ça fait partie de la vie ». Le PSG a une nouvelle fois l'occasion d'écrire une page importante de son histoire en Ligue des champions. Il faudra rassurer sur la pelouse de l'Emirates mais Paris a montré par le passé qu'il avait de la ressource malgré son effectif encore jeune. En tout cas, la défaite contre Nice a semé le doute chez les consultants et suiveurs du Paris Saint-Germain, sur la capacité du PSG à tenir le rythme jusqu'au bout de cette saison. Luis Enrique l'a bien senti, et il s'en offusque en prenant cela pour une tendance négative autour de son équipe.