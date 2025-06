Luis Campos rêve d'Osimhen pour le banc du PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Tout proche de signer en Arabie Saoudite il y a quelques jours, Victor Osimhen a finalement refusé l’offre d’Al-Hilal. L’international nigérian de Naples rêve d’un retour au premier plan. Au PSG par exemple.

Prêté par Naples à Galatasaray cette saison, Victor Osimhen a brillé en Turquie en inscrivant 26 buts en 30 matchs. L’international nigérian de 26 ans est toujours un buteur redoutable, ce qui n’empêche que Naples souhaite s’en débarrasser. Le club napolitain avait accepté de le vendre à Al-Hilal, enclin à payer la clause libératoire à 75 millions d’euros du joueur. Mais un désaccord salarial entre l’ancien Lillois et le club saoudien a finalement tout fait capoter. Au-delà de l’aspect purement financier, Victor Osimhen affiche en privé la volonté de revenir jouer au plus haut niveau, comme le rapporte la Gazzetta dello Sport.

Vitor Osimhen a donc pris la décision de temporiser avec l’offre de l’Arabie Saoudite et espère que des clubs des cinq grands championnats européens dégaineront une offre pour le recruter. Le journal aux pages roses évoque une fois de plus le PSG comme une destination potentielle de Victor Osimhen. L’été dernier, Luis Campos avait longuement négocié avec Naples et avec l’international nigérian, mais le deal ne s’était finalement pas conclu. L’intérêt du PSG est-il toujours d’actualité ? C’est nettement moins le cas selon le média italien, qui explique que Paris a trouvé son grand attaquant avec Ousmane Dembélé, repositionné dans l’axe par Luis Enrique.

Luis Campos surveille toujours le cas Osimhen

Cela étant, la Gazzetta affirme que Paris est ouvert au recrutement d’un numéro neuf pour doubler le poste de l’international français, notamment en cas de départ de Gonçalo Ramos, qui aspire à jouer davantage. Dans cette optique, le PSG reste attentif à la situation de Victor Osimhen et même s’il ne s’agit pas à ce jour d’une piste chaude, Luis Campos reste à l’affût, prêt à dégainer à tout moment une offre pour envoyer son ancien attaquant de Lille au Paris Saint-Germain.

La Premier League pourrait être un autre point de chute potentiel pour Victor Osimhen tandis que Galatasaray rêve de le conserver. Les rumeurs au sujet de l’ancien attaquant de Charleroi n’ont donc pas fini de circuler tout l’été et savoir qui raflera la mise relève aujourd’hui de la mission impossible. Paris reste en tout cas attentif, une vraie information en soit tant on pensait que Luis Campos avait définitivement tiré un trait sur ce dossier.