Luis Campos déniche la pièce manquante du PSG en Autriche

L’attaque du PSG est déjà monstrueuse, mais Luis Campos a bien l’intention de la bonifier lors de ce mercato estival. Le dirigeant portugais a notamment flashé sur Dorgeles Nene, auteur d’une énorme saison à Salzbourg.

Avec des joueurs tels que Dembélé, Doué, Barcola, Ramos ou encore Kvaratskhelia, le Paris Saint-Germain a une attaque sans équivalence en Europe et l’a d’ailleurs prouvé en remportant la Ligue des Champions. Luis Enrique peut être satisfait des joueurs offensifs à sa disposition et pourtant, quelques retouches ne sont pas à exclure. Bradley Barcola est courtisé par Liverpool et le Bayern Munich et même si le PSG aimerait le garder, Luis Campos prospecte pour lui trouver un successeur, au cas où une offre impossible à refuser arriverait sur le bureau de Nasser Al-Khelaïfi.

Selon les informations du compte PSG Inside Actu, un joueur a particulièrement tapé dans l’oeil de la cellule de recrutement parisienne : Dorgeles Nene. Du haut de ses 22 ans, l’international malien du RB Salzbourg sort d’une saison très aboutie avec le club autrichien : 15 buts et 9 passes décisives toutes compétitions confondues. « Doté d’un fort volume de course, d’une belle qualité technique et d’une capacité à percuter balle au pied, il constitue un profil à potentiel de valorisation intéressant » écrit à son sujet le média spécialisé, qui précise que pour l’instant, le Paris Saint-Germain n’a entrepris aucune démarche officielle pour faire signer l’attaquant malien.

Mais ses performances sont surveillées et sa situation est connue des dirigeants du PSG, qui restent à l’affût et qui pourraient dégainer une offre durant le mercato. Reste à voir si Paris attend un départ dans le secteur offensif avant de foncer sur Dorgeles Nene, ou s’il est possible de voir débarquer la pépite du RB Salzbourg même si Barcola, Ramos et les autres attaquants du PSG venaient à tous rester dans la capitale. Sur le papier, cette piste entre en tout cas parfaitement dans la nouvelle politique de recrutement des Parisiens, qui consiste à faire venir des jeunes joueurs à très fort potentiel. Avec Dorgeles Nene, c'est sans aucun doute le cas.