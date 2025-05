Luis Campos à Manchester United, le PSG riposte

Dans : PSG.

L’avenir de Luis Campos est toujours très incertain, d’autant que les rumeurs se multiplient quant à un potentiel intérêt de Manchester United. Le PSG reste toutefois en pole pour garder son directeur sportif.

En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain en juin prochain, Luis Campos n’a toujours pas prolongé avec le club de la capitale. Une situation incertaine qui dure depuis de longs mois, la faute à des négociations qui semblent patiner avec le coordinateur sportif portugais. L’idée du PSG est clairement de conserver l’ex-dirigeant de l’AS Monaco et de Lille, lequel entretient une excellente relation avec Luis Enrique et a réussi de jolis coups sur le marché des transferts ces dernières années en faisant venir Barcola, Doué, Joao Neves ou encore Vitinha et Pacho. Mais selon Sacha Tavolieri, le Paris Saint-Germain a un concurrent de taille dans ce dossier : Manchester United.

En effet, à en croire le journaliste de Sky Sports, les Red Devils sont « en discussions avancées » avec Luis Campos pour en faire leur nouveau patron du sportif. De quoi faire trembler le PSG, d’autant que le Portugais a également été cité à Chelsea ces dernières heures. Le leader de la Ligue 1 n’a pas mis longtemps avant de réagir puisque selon le journaliste britannique Ben Jacobs, le club de la capitale a accéléré les négociations pour boucler au plus vite la prolongation de Luis Campos.

Luis Campos, le PSG toujours favori ?

Le journaliste de Give me Sport ajoute que selon lui, les pistes Manchester United et Chelsea ne sont pas vraiment crédibles et qu’il est peu probable de voir Luis Campos rejoindre un cador de la Premier League lors du prochain mercato. Malgré les rumeurs et l’incertitude, le Paris Saint-Germain garde donc la main dans le dossier Luis Campos. Il ne reste plus qu’à trouver un accord, chose visiblement difficile à faire puisque les discussions entamées depuis de longues semaines n’ont toujours pas débouché sur un terrain d’entente entre les deux parties.