Lucas Chevalier est un joueur du PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Tout est en ordre pour la signature au Paris Saint-Germain de Lucas Chevalier puisque Fabrice Hawkins nous apprend ce vendredi soir que l’ex-gardien de Lille a passé sa visite médicale avec succès et a paraphé son contrat de cinq ans.

L’international français est donc la première recrue du PSG, en attendant Illya Zabarnyi, pour qui un accord a été trouvé plus tôt dans la journée avec Bournemouth dans le cadre d’un transfert à 67 millions d’euros. En ce qui concerne Lucas Chevalier, le champion d’Europe en titre a mis les moyens pour boucler l’opération rapidement en dépensant 40 millions d’euros hors bonus. La question est maintenant de savoir si Lucas Chevalier aura Gianluigi Donnarumma dans les jambes à Paris. Quoi qu’il en soit, il est clairement recruté pour être le numéro 1 à la demande de Luis Enrique, totalement fan de son profil.