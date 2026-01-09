ICONSPORT_279016_0008

CdF : Les maillots de l'OL interdits à Lille

Coupe de France09 janv. , 16:39
parCorentin Facy
4
Dans un communiqué officiel publié ce vendredi, Lille informe que les supporters de l’OL qui ne possèdent pas un billet pour assister au match ne seront pas autorisés à circuler proche du stade Pierre-Mauroy.
« Le LOSC s’est vu informer par la Préfecture du Nord des éléments suivants : ‘’Du dimanche 11 janvier 2026 à 16h au lundi 12 janvier 2026 à 2h, il est interdit à toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l'Olympique Lyonnais ou se comportant comme tel, démunie d'un billet, d'une contre-marque ou tout autre titre permettant d'assister à la rencontre, de se rendre à la Decathlon Arena Stade Pierre Mauroy et de circuler ou stationner sur la voie publique dans le périmètre délimité par les voies suivantes : À Villeneuve d'Ascq (rue verte, boulevard Van Gogh, boulevard du Breucq, rue de la volonté, boulevard de Valmy), à Lezennes (M146, avenue de l’avenir)’’ » écrit le LOSC, relayant les éléments de la Préfecture du Nord, sur son site officiel.
4
