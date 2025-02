Lookman au PSG grâce à ce coup de génie

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

La venue de Khvicha Kvaratskhelia cet hiver n'a pas rassasié le PSG. Malgré un secteur offensif plus complet que jamais, le club parisien veut recruter Ademola Lookman l'été prochain. Une possibilité réelle au vu de l'état d'esprit du Nigérian.

Avec Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia, Bradley Barcola, Gonçalo Ramos ou encore Désiré Doué, le Paris Saint-Germain est suffisamment armé pour affronter les meilleurs clubs d'Europe. Recruter un élément supplémentaire serait superflu sauf si ce joueur est un phénomène. Ademola Lookman est incontestablement un talent à ne pas rater pour les grosses écuries européennes et pour le PSG. Le Nigérian fait partie des buteurs les plus performants depuis 2 ans, ayant notamment offert la Ligue Europa à l'Atalanta en 2024 avec un triplé en finale. De quoi le placer au 14e rang du Ballon d'Or cette même année et faire exploser sa cote au mercato.

Le PSG prêt à accueillir Lookman à l'été 2025

L'été dernier, Paris était trop occupé à convaincre Naples de lui céder Kvaratskhelia pour se pencher sur le Nigérian. Un an plus tard, le cas du Géorgien a été réglé et la direction parisienne peut réfléchir sereinement sur Ademola Lookman. Son transfert en Ligue 1 est envisageable selon les informations des journalistes Matteo Moretto et Fabrizio Romano. C'est le moment ou jamais d'aller chercher l'attaquant africain.

👀 Le PSG s’intéresse toujours à Lookman !



🤔 Le joueur réfléchit à son avenir et pourrait partir cet été !



📋 Attention à la concurrence, la Juve est aussi là !



🗞 Matteo Moretto / Fabrizio Romano via Viva El Fútbol pic.twitter.com/Frw4xBN3Nf — ParisSG INFOS (@Paris_sginfos) February 18, 2025

En effet, ce dernier réfléchit à son avenir et n'est pas opposé à un départ l'été prochain selon les deux journalistes italiens. L'Atalanta n'étant pas très puissante sur le plan financier, ce sera la dernière possibilité pour le PSG d'obtenir Lookman à prix réduit. Cependant, la Juventus est aussi sur le coup et sera une concurrente gênante pour les Parisiens. Elle pourrait abandonner Kolo Muani à Paris pour prendre le buteur de l'Atalanta. Le Paris Saint-Germain devra sans doute céder son Français plus facilement aux Turinois pour avoir la voie libre avec Lookman, un attaquant polyvalent parfaitement adapté au plan de jeu de Luis Enrique.