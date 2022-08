Loin du PSG, Xavi Simons fait déjà pleurer Paris

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Parti libre du PSG cet été pour rejoindre le PSV Eindhoven, Xavi Simons n'a pas tardé à se distinguer sous ses nouvelles couleurs. Samedi, il s'est déjà offert un doublé en Eredivisie.

Fin juin dernier, il avait surpris son monde au PSG avec un départ express. Xavi Simons devait s'inscrire sur le long terme dans la capitale. Le plan était clair, il devait prolonger son contrat avant d'être prêté dans la foulée au PSV Eindhoven. Mais, le jeune néerlandais a décidé de n'en faire qu'à sa tête en quittant le PSG à la fin de son contrat pour signer libre dans la formation néerlandaise qui lui était promise avant. Un choix curieux qui avait un peu heurté le public parisien d'autant que Simons n'avait pas encore prouvé grand chose avec l'équipe première du PSG.

Trois buts en quatre matches pour Simons au PSV

Le moins que l'on puisse dire c'est que Xavi Simons ne regrette pas son choix pour le moment. Ses débuts ont enchanté les Pays-Bas. Pour son premier match officiel, il a réalisé un magnifique slalom dans la défense de l'Ajax pour marquer le cinquième et dernier but du triomphe 5-3 du PSV. Ce samedi, il a bénéficié d'une deuxième titularisation en deux matches de championnat pour se distinguer à nouveau.

Xavi Simons for PSV so far:



☑️4 games

⏱️212 minutes

⚽️3 goals

🅰️2 assists



19 years of age. Fantastic start to his new adventure! pic.twitter.com/qcHwVm7wxS — Football Talent Scout - Jacek Kulig (@FTalentScout) August 13, 2022

Sur la pelouse du club de Go Ahead Eagles, il a largement contribué au succès du PSV 5-2 ce samedi après-midi. Il a planté un doublé plein d'opportunisme et a offert une passe décisive sur le troisième but des siens signé Armando Obispo. Une belle prestation qui a émerveillé la presse néerlandaise et peut-être donné plus de regrets aux Parisiens.